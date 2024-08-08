Отключение света в Одессе сегодня, 8 августа: адреса

Энергетик работает в сетях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 8 августа, тысячи одесситов остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом в четверг, 8 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

Викандера и Ларсена (8 марта), 42 — 103;

пров. Савранький (пер. Большевистский), 3 — 10;

Карышковского, 2 — 40;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский;

Жевахова гора, 3 — 81;

Рыночная, 7, 2а, 3а;

7-я Пересыпская, 8 - 50;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1 — 54;

Локомотивная, 1 — 27.

Работы до 14:00

Южный РЭС:

Вторая, 18б, 20;

Симоненко, 2а.

Работы до 17:00

Центральный РЭС:

Пр. Шевченко, 12/корп. 1, 2.

Работы до 17:00

Новикова, 2 — 12;

Выездная, 1 — 44;

Партизанская, 3 — 30;

Столбовая, 1 — 18;

Станок, 1 — 19.

Работы до 19:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: