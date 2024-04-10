Аварійні відключення в Одесі — хто залишився без води до вечора
Сьогодні, 10 квітня, через проведення ремонтних робіт на об'єктах водопроводу частина одеситів до вечора залишились без води. Водопостачання містянам планують повернути до 20:30, проте час виконання робіт може змінюватись.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Давида Ойстраха, 4 — 26 та 3 — 17;
- Генерала Бочарова, 21 — 25;
- Жоліо Кюрі, 20 — 24.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що в Україні частина громадян має право на житлову пільгу у розмірі 100%. Йдеться про людей похилого віку, які свого часу працювали за певними професіями в сільській місцевості.
Також ми писали, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.
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