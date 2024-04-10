Аварийные отключения в Одессе — кто остался без воды до вечера

Вода капает из крана. Фото: pixabay

Сегодня, 10 апреля, из-за проведения ремонтных работ на объектах водопровода часть одесситов до вечера остались без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 20:30, однако время выполнения работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Давида Ойстраха, 4 — 26 и 3 — 17;

Генерала Бочарова, 21 — 25;

Жолио Кюри, 20 — 24.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что в Украине часть граждан имеет право на жилищную льготу в 100%. Речь идет о пожилых людях, которые в свое время работали по определенным профессиям в сельской местности.



Также мы писали, что Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может достичь 60%.