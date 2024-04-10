Аварийные отключения в Одессе — кто остался без воды до вечера
Сегодня, 10 апреля, из-за проведения ремонтных работ на объектах водопровода часть одесситов до вечера остались без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 20:30, однако время выполнения работ может изменяться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- Давида Ойстраха, 4 — 26 и 3 — 17;
- Генерала Бочарова, 21 — 25;
- Жолио Кюри, 20 — 24.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, что в Украине часть граждан имеет право на жилищную льготу в 100%. Речь идет о пожилых людях, которые в свое время работали по определенным профессиям в сельской местности.
Также мы писали, что Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может достичь 60%.
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