Аварійні відключення водопостачання — хто з Одеситів без води до вечора

Вода капає з крану. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 5 квітня, через проведення ремонтних робіт сотні одеситів до вечора залишились без води. Водопостачання частині містян планують повернути до обіду, але деяким абонентам — до 20:00, проте час виконання робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

Івана і Юрія Лип, — усі будинки;

Інглезі — усі будинки.

Космонавтів — усі будинки;

Генерала Петрова — усі будинки;

Води не буде до 20:00.

просп. Гагаріна — 23, 23А, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5;

Води не буде до 16:00.

Рішельєвська — усі будинки;

Велика Арнаутська — усі будинки;

Катерининська — усі будинки;

Базарна — усі будинки.

Води не буде до 14:00.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Пільги на комунальні послуги

Нагадаємо, що в Україні частина громадян має право на житлову пільгу у розмірі 100%. Йдеться про людей похилого віку, які свого часу працювали за певними професіями в сільській місцевості.



Також в Україні пільгові тарифи на природний газ для постачальників тепла пропонують продовжити ще на один рік. З такою ініціативою виступило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.



Додамо, що у 2024 році влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Зокрема, знижка передбачена для багатодітних родин.