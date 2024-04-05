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Аварійні відключення водопостачання — хто з Одеситів без води до вечора

5 квітня 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Аварійні відключення водопостачання — хто з Одеситів без води до вечора
Вода капає з крану. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 5 квітня, через проведення ремонтних робіт сотні одеситів до вечора залишились без води. Водопостачання частині містян планують повернути до обіду, але деяким абонентам — до 20:00, проте час виконання робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • Івана і Юрія Лип, — усі будинки;
  • Інглезі — усі будинки. 
  • Космонавтів — усі будинки;
  • Генерала Петрова — усі будинки;
    Води не буде до 20:00.
  • просп. Гагаріна — 23, 23А, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5;
    Води не буде до 16:00.
  • Рішельєвська — усі будинки;
  • Велика Арнаутська — усі будинки;
  • Катерининська — усі будинки;
  • Базарна — усі будинки. 
    Води не буде до 14:00.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Пільги на комунальні послуги

Нагадаємо, що в Україні частина громадян має право на житлову пільгу у розмірі 100%. Йдеться про людей похилого віку, які свого часу працювали за певними професіями в сільській місцевості.

Також в Україні пільгові тарифи на природний газ для постачальників тепла пропонують продовжити ще на один рік. З такою ініціативою виступило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Додамо, що у 2024 році влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Зокрема, знижка передбачена для багатодітних родин.

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