Аварійні відключення водопостачання — хто з Одеситів без води до вечора
Сьогодні, 5 квітня, через проведення ремонтних робіт сотні одеситів до вечора залишились без води. Водопостачання частині містян планують повернути до обіду, але деяким абонентам — до 20:00, проте час виконання робіт може змінюватись.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Івана і Юрія Лип, — усі будинки;
- Інглезі — усі будинки.
- Космонавтів — усі будинки;
- Генерала Петрова — усі будинки;
Води не буде до 20:00.
- просп. Гагаріна — 23, 23А, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5;
Води не буде до 16:00.
- Рішельєвська — усі будинки;
- Велика Арнаутська — усі будинки;
- Катерининська — усі будинки;
- Базарна — усі будинки.
Води не буде до 14:00.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.
Пільги на комунальні послуги
Нагадаємо, що в Україні частина громадян має право на житлову пільгу у розмірі 100%. Йдеться про людей похилого віку, які свого часу працювали за певними професіями в сільській місцевості.
Також в Україні пільгові тарифи на природний газ для постачальників тепла пропонують продовжити ще на один рік. З такою ініціативою виступило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
Додамо, що у 2024 році влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Зокрема, знижка передбачена для багатодітних родин.
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