Аварийные отключения водоснабжения — кто из Одесситов без воды до вечера

Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 5 апреля, из-за проведения ремонтных работ сотни одесситов к вечеру остались без воды. Водоснабжение части горожан планируют вернуть к обеду, а некоторым абонентам — к 20:00, однако время выполнения работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды

Ивана и Юрия Лип, — все дома;

Инглезе — все дома.

Космонавтов — все дома;

Генерала Петрова — все дома;

Воды не будет до 20:00.

просп. Гагарина — 23, 23А, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5;

Воды не будет до 16:00.

Ришельевская — все дома;

Большая Арнаутская — все дома;

Екатерининская — все дома;

Базарная — все дома.

Воды не будет до 14:00.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Льготы на коммунальные услуги

Напомним, что в Украине часть граждан имеет право на жилищную льготу в 100%. Речь идет о стариках, которые в свое время работали по определенным профессиям в сельской местности.



Также в Украине льготные тарифы на природный газ для поставщиков тепла предлагают продлить еще на один год. С такой инициативой выступило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.



Добавим, что в 2024 году власти в рамках украинского законодательства продолжают предоставлять льготы на жилищно-коммунальные услуги ряду категорий граждан. В частности, скидка предназначена для многодетных семей.