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Аварийные отключения водоснабжения — кто из Одесситов без воды до вечера

5 апреля 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Аварийные отключения водоснабжения — кто из Одесситов без воды до вечера
Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 5 апреля, из-за проведения ремонтных работ сотни одесситов к вечеру остались без воды. Водоснабжение части горожан планируют вернуть к обеду, а некоторым абонентам — к 20:00, однако время выполнения работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • Ивана и Юрия Лип, — все дома;
  • Инглезе — все дома.
  • Космонавтов — все дома;
  • Генерала Петрова — все дома;
    Воды не будет до 20:00.
  • просп. Гагарина — 23, 23А, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5;
    Воды не будет до 16:00.
  • Ришельевская — все дома;
  • Большая Арнаутская — все дома;
  • Екатерининская — все дома;
  • Базарная — все дома.
    Воды не будет до 14:00.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Льготы на коммунальные услуги

Напомним, что в Украине часть граждан имеет право на жилищную льготу в 100%. Речь идет о стариках, которые в свое время работали по определенным профессиям в сельской местности.

Также в Украине льготные тарифы на природный газ для поставщиков тепла предлагают продлить еще на один год. С такой инициативой выступило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Добавим, что в 2024 году власти в рамках украинского законодательства продолжают предоставлять льготы на жилищно-коммунальные услуги ряду категорий граждан. В частности, скидка предназначена для многодетных семей.

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