Аварийные отключения водоснабжения — кто из Одесситов без воды до вечера
Сегодня, 5 апреля, из-за проведения ремонтных работ сотни одесситов к вечеру остались без воды. Водоснабжение части горожан планируют вернуть к обеду, а некоторым абонентам — к 20:00, однако время выполнения работ может изменяться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- Ивана и Юрия Лип, — все дома;
- Инглезе — все дома.
- Космонавтов — все дома;
- Генерала Петрова — все дома;
Воды не будет до 20:00.
- просп. Гагарина — 23, 23А, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5;
Воды не будет до 16:00.
- Ришельевская — все дома;
- Большая Арнаутская — все дома;
- Екатерининская — все дома;
- Базарная — все дома.
Воды не будет до 14:00.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
Льготы на коммунальные услуги
Напомним, что в Украине часть граждан имеет право на жилищную льготу в 100%. Речь идет о стариках, которые в свое время работали по определенным профессиям в сельской местности.
Также в Украине льготные тарифы на природный газ для поставщиков тепла предлагают продлить еще на один год. С такой инициативой выступило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.
Добавим, что в 2024 году власти в рамках украинского законодательства продолжают предоставлять льготы на жилищно-коммунальные услуги ряду категорий граждан. В частности, скидка предназначена для многодетных семей.
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