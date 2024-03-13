Аварійні відключення водопостачання в Одесі — подробиці

Слабкий натиск води у крані. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 13 березня, частина одеситів залишилася без води до 16:00. Наразі вказана одна адреса, проте їхня кількість та час виконання робіт можуть змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Космонавтів,48 — 68.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.



Нагадаємо, що у 2024 році дехто з українських громадян можуть зовсім не оплачувати житлово-комунальні послуги, а також тверде чи рідке паливо. Надають таку знижку деяким категоріям людей похилого віку.



Також ми писали, що громадянам, доходи яких недостатні для оплати житлово-комунальних послуг, держава надає грошову допомогу. При цьому житлову субсидію можна отримати за певних умов навіть за наявності боргів.