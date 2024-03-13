Аварийные отключения водоснабжения в Одессе — подробности

Слабый напор воды в кране. Фото: Новости.

Сегодня, 13 марта, часть одесситов осталась без воды до 16:00. Указан один адрес, однако их количество и время выполнения работ могут изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Космонавтов, 48 — 68.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.



Напомним, что в 2024 году некоторые украинские граждане могут совсем не оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также твердое или жидкое топливо. Предоставляют такую скидку некоторым категориям пожилых людей.



Также мы писали, что гражданам, доходы которых недостаточны для оплаты жилищно-коммунальных услуг, государство оказывает денежную помощь. При этом жилищную субсидию можно получить при определенных условиях даже при наличии долгов.