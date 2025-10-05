Відновлення світла в Одеській області – 53 тисячі родин з електрикою

Фахівець виконує ремонтні роботи. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Одеській області триває масштабне відновлення електропостачання після негоди. За добу енергетики повернули світло тисячам родин, а роботи йдуть без зупинок. Попри складні умови, більшість населених пунктів уже знову з електрикою.

Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.

Ліквідація наслідків негоди

За добу енергетики відновили електропостачання для 53 тисяч родин в Одеській області. Вже полагоджено десятки ліній і сотні підстанцій. Світло повернулося у більшість населених пунктів, але ремонт триває й досі. Фахівці повідомили, що вдалося відновити роботу 47 ліній електропередачі та понад тисячі підстанцій. Завдяки цьому електрика з’явилася у 162 населених пунктах.

Нині без світла ще залишаються близько 1,6 тисячі клієнтів. Бригади продовжують працювати у посиленому режимі, аби якнайшвидше повернути електроенергію у всі оселі.

