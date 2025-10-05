Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Аварії на електромережах — на Одещині люди залишилися без світла

Аварії на електромережах — на Одещині люди залишилися без світла

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 13:39
Відновлення світла в Одеській області – 53 тисячі родин з електрикою
Фахівець виконує ремонтні роботи. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Одеській області триває масштабне відновлення електропостачання після негоди. За добу енергетики повернули світло тисячам родин, а роботи йдуть без зупинок. Попри складні умови, більшість населених пунктів уже знову з електрикою.

Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

Ліквідація наслідків негоди

За добу енергетики відновили електропостачання для 53 тисяч родин в Одеській області. Вже полагоджено десятки ліній і сотні підстанцій. Світло повернулося у більшість населених пунктів, але ремонт триває й досі. Фахівці повідомили, що вдалося відновити роботу 47 ліній електропередачі та понад тисячі підстанцій. Завдяки цьому електрика з’явилася у 162 населених пунктах.

Нині без світла ще залишаються близько 1,6 тисячі клієнтів. Бригади продовжують працювати у посиленому режимі, аби якнайшвидше повернути електроенергію у всі оселі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні скоро можуть бути блекаути. Депутати радять бути готовими до відключень світла. Також ми писали, що Австралія збудує енергетичний хаб у пустелі.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації