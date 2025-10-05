Восстановление света в Одесской области - 53 тысячи семей с электричеством

Специалист выполняет ремонтные работы. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одесской области продолжается масштабное восстановление электроснабжения после непогоды. За сутки энергетики вернули свет тысячам семей, а работы идут без остановок. Несмотря на сложные условия, большинство населенных пунктов уже снова с электричеством.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Ликвидация последствий непогоды

За сутки энергетики восстановили электроснабжение для 53 тысяч семей в Одесской области. Уже починены десятки линий и сотни подстанций. Свет вернулся в большинство населенных пунктов, но ремонт продолжается до сих пор. Специалисты сообщили, что удалось восстановить работу 47 линий электропередачи и более тысячи подстанций. Благодаря этому электричество появилось в 162 населенных пунктах.

Сейчас без света еще остаются около 1,6 тысячи клиентов. Бригады продолжают работать в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию во все дома.

Напомним, мы сообщали, что в Украине скоро могут быть блэкауты. Депутаты советуют быть готовыми к отключениям света. Также мы писали, что Австралия построит энергетический хаб в пустыне.