САП подала позов щодо майна одеського митника

Одеського митника підозрюють у користуванні майном, вартість якого не відповідає задекларованим доходам. Йдеться про автомобіль преміумкласу за понад 2,7 млн гривень. За даними антикорупційних органів, авто формально записане на родича. Нині справу розглядає суд.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Підозра митнику

Прокурор САП подав позов до Вищого антикорупційного суду про цивільну конфіскацію автомобіля, яким користувався одеський митник. За інформацією НАЗК, у 2023 році посадовець придбав Volkswagen Touareg за більш ніж 2,7 млн грн. Формально машину оформили на його батька, однак фактично автомобілем і надалі користувався сам митник. Зібрані докази свідчать, що така схема могла бути спробою приховати реального власника.

Аналіз доходів і витрат митника та членів його сім’ї показав, що законних коштів на таку покупку не вистачало. Саме тому прокуратура просить суд визнати автомобіль необґрунтованим активом і стягнути його в дохід держави. Для забезпечення позову суд уже наклав арешт на транспортний засіб. Про подальший розгляд справи та рішення суду повідомлять окремо.

