Главная Одесса Авто за 2,7 млн грн — САП взялась за одесского таможенника

Авто за 2,7 млн грн — САП взялась за одесского таможенника

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 15:56
САП подала иск в отношении имущества одесского таможенника
Авто Volkswagen Touareg. Фото иллюстративное: auto.ria

Одесского таможенника подозревают в пользовании имуществом, стоимость которого не соответствует задекларированным доходам. Речь идет об автомобиле премиум-класса за более 2,7 млн гривен. По данным антикоррупционных органов, авто формально записано на родственника. Сейчас дело рассматривает суд.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Читайте также:

Подозрение таможеннику

Прокурор САП подал иск в Высший антикоррупционный суд о гражданской конфискации автомобиля, которым пользовался одесский таможенник. По информации НАПК, в 2023 году чиновник приобрел Volkswagen Touareg за более чем 2,7 млн грн. Формально машину оформили на его отца, однако фактически автомобилем и в дальнейшем пользовался сам таможенник. Собранные доказательства свидетельствуют, что такая схема могла быть попыткой скрыть реального владельца.

Анализ доходов и расходов таможенника и членов его семьи показал, что законных средств на такую покупку не хватало. Именно поэтому прокуратура просит суд признать автомобиль необоснованным активом и взыскать его в доход государства. Для обеспечения иска суд уже наложил арест на транспортное средство. О дальнейшем рассмотрении дела и решении суда сообщат отдельно.

Напомним, мы сообщали, что САП и НАБУ разоблачили группу нардепов, которых подозревают в коррупции. Также мы писали, что разоблачили чиновника "Укрэнерго", который нанес государству ущерб на миллион.

Одесса САП Таможенная служба авто Одесская область прокуратура Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
