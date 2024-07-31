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Авто за пів мільйона доларів — у центрі Одеси помітили Rolls-Royce

31 липня 2024 14:07
Верзілова Єлизавета - редактор
В Одесі помітили Rolls-Royce Spectre: фото авто
Авто Rolls-Royce Spectre в Одесі. Фото: соцмережі
Верзілова Єлизавета - редактор

В центрі Одеси був помічений Rolls-Royce Spectre — перший електричний автомобіль цієї марки. Вартість такого авто на ринку становить близько 500 тис. доларів.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Автомобіль преміум-класу помітили одесити у Приморському районі.  Rolls-Royce Spectre був припаркований на вул. Ланжеронівській, поблизу Одеського національного академічного театру опери та балету.

Авто за пів мільйона доларів — у центрі Одеси помітили Rolls-Royce - фото 1
Авто Rolls-Royce Spectre припарковане в центрі Одеси. Фото: соцмережі
Авто за пів мільйона доларів — у центрі Одеси помітили Rolls-Royce - фото 2
Rolls-Royce Spectre в Одесі. Фото: соцмережі

Rolls-Royce Spectre — особливості автівки

Ця модель Rolls-Royce була представлена у 2023 році. Автомобіль об'єднує традиційну розкіш бренду з новітніми технологіями електричного приводу. 

  • Двигун і потужність: Rolls-Royce Spectre оснащений двома електродвигунами, які забезпечують загальну потужність близько 585 кінських сил (PS) і крутний момент 900 Нм.
  • Акумулятор: великий акумулятор ємністю близько 102 kWh забезпечує запас ходу до 520 км на одному заряді, залежно від умов водіння та стилю.
  • Розгін: автомобіль розганяється до 100 км/год за приблизно 4,5 секунди.
  • Розміри: Spectre має довжину близько 5,4 метра, що робить його одним з найбільших автомобілів у модельному ряді Rolls-Royce.

Вартість на ринку

Початкова ціна нового Rolls-Royce Spectre на ринку складає близько 450 000 — 500 000 доларів. Ціна може варіюватися в залежності від конфігурації та додаткових опцій. Оскільки Spectre — новий модельний ряд, ринок вживаних автомобілів для цієї моделі ще не має великої кількості пропозицій. Вартість б/у Spectre може коливатися, але ймовірно, буде близькою до нової версії з незначними знижками.

Авто за пів мільйона доларів — у центрі Одеси помітили Rolls-Royce - фото 3
Автомобіль Rolls-Royce Spectre. Фото: rolls-roycemotorcars.com

Раніше ми писали, що продажі електромобілів значно зростуть у 2024 році та все більше знижуватимуть попит на нафту. Ключовими факторами цього стануть доступність електричних авто та інфраструктура зарядних станцій.

Одеса авто електрокари Одеська область Новини Одеси автомобіль

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