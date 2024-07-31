В Одессе заметили Rolls-Royce Spectre: фото авто

Авто за полмиллиона долларов — в центре Одессы заметили Rolls-Royce
В центре Одессы был замечен Rolls-Royce Spectre – первый электрический автомобиль этой марки. Стоимость такого авто на рынке составляет около 500 тысяч долларов.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Автомобиль премиум-класса был замечен одесситами в Приморском районе. Rolls-Royce Spectre был припаркован по ул. Ланжероновской, вблизи Одесского национального академического театра оперы и балета.
Rolls-Royce Spectre — особенности автомобиля
Эта модель Rolls-Royce была представлена в 2023 году. Автомобиль объединяет традиционную роскошь бренда с новейшими технологиями электрического привода.
- Двигатель и мощность : Rolls-Royce Spectre оснащен двумя электродвигателями, обеспечивающими общую мощность около 585 лошадиных сил (PS) и крутящий момент 900 Нм.
- Аккумулятор : большой аккумулятор емкостью около 102 kWh обеспечивает запас хода до 520 км на одном заряде в зависимости от условий вождения и стиля.
- Разгон : автомобиль разгоняется до 100 км/ч примерно за 4,5 секунды.
- Размеры : Spectre имеет длину около 5,4 метра, что делает его одним из самых больших автомобилей в модельном ряду Rolls-Royce.
Стоимость на рынке
Начальная цена нового Rolls-Royce Spectre на рынке составляет около 450 000 — 500 000 долларов. Цена может варьироваться в зависимости от конфигураций и дополнительных опций. Поскольку Spectre — новый модельный ряд, рынок подержанных автомобилей для этой модели еще не имеет большого количества предложений. Стоимость б/у Spectre может колебаться, но, вероятно, будет близка к новой версии с незначительными скидками.
Ранее мы писали, что продажи электромобилей значительно увеличатся в 2024 году и все больше будут снижать спрос на нефть. Ключевыми факторами этого станут доступность электрических автомобилей и инфраструктура зарядных станций.
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