В Одессе заметили Rolls-Royce Spectre: фото авто

Автомобили Rolls-Royce Spectre в Одессе. Фото: соцсети

В центре Одессы был замечен Rolls-Royce Spectre – первый электрический автомобиль этой марки. Стоимость такого авто на рынке составляет около 500 тысяч долларов.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Автомобиль премиум-класса был замечен одесситами в Приморском районе. Rolls-Royce Spectre был припаркован по ул. Ланжероновской, вблизи Одесского национального академического театра оперы и балета.

Автомобиль Rolls-Royce Spectre припаркован в центре Одессы. Фото: соцсети

Rolls-Royce Spectre в Ивано-Франковске. Фото: соцсети

Rolls-Royce Spectre — особенности автомобиля

Эта модель Rolls-Royce была представлена в 2023 году. Автомобиль объединяет традиционную роскошь бренда с новейшими технологиями электрического привода.

Двигатель и мощность : Rolls-Royce Spectre оснащен двумя электродвигателями, обеспечивающими общую мощность около 585 лошадиных сил (PS) и крутящий момент 900 Нм.

: Rolls-Royce Spectre оснащен двумя электродвигателями, обеспечивающими общую мощность около 585 лошадиных сил (PS) и крутящий момент 900 Нм. Аккумулятор : большой аккумулятор емкостью около 102 kWh обеспечивает запас хода до 520 км на одном заряде в зависимости от условий вождения и стиля.

: большой аккумулятор емкостью около 102 kWh обеспечивает запас хода до 520 км на одном заряде в зависимости от условий вождения и стиля. Разгон : автомобиль разгоняется до 100 км/ч примерно за 4,5 секунды.

: автомобиль разгоняется до 100 км/ч примерно за 4,5 секунды. Размеры : Spectre имеет длину около 5,4 метра, что делает его одним из самых больших автомобилей в модельном ряду Rolls-Royce.

Стоимость на рынке

Начальная цена нового Rolls-Royce Spectre на рынке составляет около 450 000 — 500 000 долларов. Цена может варьироваться в зависимости от конфигураций и дополнительных опций. Поскольку Spectre — новый модельный ряд, рынок подержанных автомобилей для этой модели еще не имеет большого количества предложений. Стоимость б/у Spectre может колебаться, но, вероятно, будет близка к новой версии с незначительными скидками.

Автомобиль Rolls-Royce Spectre. Фото: rolls-roycemotorcars.com

Ранее мы писали, что продажи электромобилей значительно увеличатся в 2024 году и все больше будут снижать спрос на нефть. Ключевыми факторами этого станут доступность электрических автомобилей и инфраструктура зарядных станций.