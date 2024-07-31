Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Авто за полмиллиона долларов — в центре Одессы заметили Rolls-Royce arrow

Авто за полмиллиона долларов — в центре Одессы заметили Rolls-Royce

31 июля 2024 14:07
Верзилова Єлизавета - редактор
В Одессе заметили Rolls-Royce Spectre: фото авто
Автомобили Rolls-Royce Spectre в Одессе. Фото: соцсети
Верзилова Єлизавета - редактор

В центре Одессы был замечен Rolls-Royce Spectre – первый электрический автомобиль этой марки. Стоимость такого авто на рынке составляет около 500 тысяч долларов.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Читайте также:

Автомобиль премиум-класса был замечен одесситами в Приморском районе. Rolls-Royce Spectre был припаркован по ул. Ланжероновской, вблизи Одесского национального академического театра оперы и балета.

Авто за полмиллиона долларов — в центре Одессы заметили Rolls-Royce - фото 1
Автомобиль Rolls-Royce Spectre припаркован в центре Одессы. Фото: соцсети
Авто за полмиллиона долларов — в центре Одессы заметили Rolls-Royce - фото 2
Rolls-Royce Spectre в Ивано-Франковске. Фото: соцсети

Rolls-Royce Spectre — особенности автомобиля

Эта модель Rolls-Royce была представлена в 2023 году. Автомобиль объединяет традиционную роскошь бренда с новейшими технологиями электрического привода.

  • Двигатель и мощность : Rolls-Royce Spectre оснащен двумя электродвигателями, обеспечивающими общую мощность около 585 лошадиных сил (PS) и крутящий момент 900 Нм.
  • Аккумулятор : большой аккумулятор емкостью около 102 kWh обеспечивает запас хода до 520 км на одном заряде в зависимости от условий вождения и стиля.
  • Разгон : автомобиль разгоняется до 100 км/ч примерно за 4,5 секунды.
  • Размеры : Spectre имеет длину около 5,4 метра, что делает его одним из самых больших автомобилей в модельном ряду Rolls-Royce.

Стоимость на рынке

Начальная цена нового Rolls-Royce Spectre на рынке составляет около 450 000 — 500 000 долларов. Цена может варьироваться в зависимости от конфигураций и дополнительных опций. Поскольку Spectre — новый модельный ряд, рынок подержанных автомобилей для этой модели еще не имеет большого количества предложений. Стоимость б/у Spectre может колебаться, но, вероятно, будет близка к новой версии с незначительными скидками.

Авто за полмиллиона долларов — в центре Одессы заметили Rolls-Royce - фото 3
Автомобиль Rolls-Royce Spectre. Фото: rolls-roycemotorcars.com

Ранее мы писали, что продажи электромобилей значительно увеличатся в 2024 году и все больше будут снижать спрос на нефть. Ключевыми факторами этого станут доступность электрических автомобилей и инфраструктура зарядных станций.

Одесса авто электрокары Одесская область Новости Одессы автомобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом