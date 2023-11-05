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Бабине літо ще затримається — синоптики розповіли про погоду на завтра в Одесі

5 листопада 2023 16:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Бабине літо ще затримається — синоптики розповіли про погоду на завтра в Одесі
Дівчина гуляє містом. Фото:Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У понеділок, 6  листопада, з самого ранку в Одесі розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається. Вітер західний, 5-10 м/с, вночі – південний 9-14 м /с. Температура вночі +10…15 °C, вдень до +23 °C. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: Зранку небо буде ясним, без хмар. Температура становитиме +13…+17 °C. Вітер західний — 3,9 м/с.

День: Вдень в Одесі теж буде ясно і без опадів. Температура становитиме близько +18...+23 °C. Вітер північно-західний — 5,3 м/с. 

Вечір: На вечір синоптики прогнозують теж теплу погоду. Небо буде ясне. Температура повітря знизиться до +17 °C. Вітер західний — до 4,4 м/с. 

У понеділок найнижча температура буде +12 °C 00:00, найвища — +23 °C між 14:00-15:00.

Схід сонця: 5 листопада сонце зійде о 06:45.
Захід сонця: 5 листопада сонце заходитиме о 16:35.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 50 хвилини.

Прогноз погоди в Україні

На більшій частині території України погода на початку тижня також буде теплою. При цьому сухо буде лише у Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській, Миколаївській та Одеській областях, в решті областей очікуються невеликі дощі.

В Західних областях хмарно, місцями похмуро, без опадів. Середня нічна температура повітря +5... +8 °C, денна +13... +15 °C.

В Північних областях хмарно, місцями дощитиме. Нічна температура повітря +8... +10 °C, денна +11... +14 °C.

В Центральних областях хмарно, місцями похмуро, без опадів. Нічна температура повітря +9... +12 °C, денна +13... +16 °C.

В Південних областях хмарно, місцями дощитиме. Нічна температура повітря +12... +15 °C, денна +19... +21 °C.

В Східних областях помірні та сильні опади. Нічна температура повітря +11... +13 °C, денна +14... +17 °C.

В Криму похмуро, дощитиме. Нічна температура повітря +10... +12 °C, денна +15... 17 °C.

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