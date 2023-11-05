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Бабье лето еще задержится — синоптики рассказали о погоде на завтра в Одессе

5 ноября 2023 16:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Бабье лето еще задержится — синоптики рассказали о погоде на завтра в Одессе
Девушка гуляет по городу. Фото:Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В понедельник, 6 ноября, с самого утра в Одессе распогодиться, и ничто больше не будет напоминать о пасмурной ночи. В течение всего дня, начиная с утра, осадков не ожидается. Ветер западный, 5-10 м/с, ночью южный 9-14 м/с. Температура ночью +10…15 °C, днем до +23 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утро: Небо будет ясным, без существенных облаков. Температура составит +13…+17 °C. Ветер западный — 3,9 м/с.

Днем: Днем в Одессе тоже будет ясно и без осадков. Температура составит около +18...+23°C. Ветер северо-западный — 5,3 м/с.

Вечер: На вечер синоптики прогнозируют тоже теплую погоду. Небо будет ясным. Температура воздуха снизится до +17 °C. Ветер западный — до 4,4 м/с.

В понедельник самая низкая температура будет +12 °C 00:00, самая высокая — +23 °C между 14:00-15:00.

Восход: 5 ноября солнце взойдет в 06:45.
Заход: 5 ноября солнце будет заходить в 16:35.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 50 минут.

Прогноз погоды в Украине

На большей части территории Украины погода в начале недели также будет теплой. При этом будет сухо только в Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской, Николаевской и Одесской областях, в остальных областях ожидаются небольшие дожди.

В Западных областях облачно, местами пасмурно, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +5...+8°C, дневная +13...+15°C.

В Северных областях облачно, местами пройдут дожди. Ночная температура воздуха +8...+10°C, дневная +11...+14°C.

В Центральных областях облачно, местами пасмурно, без осадков. Ночная температура воздуха +9...+12°C, дневная +13...+16°C.

В Южных областях облачно, местами пройдут дожди. Ночная температура воздуха +12...+15°C, дневная +19...+21°C.

В Восточных областях умеренные и сильные осадки. Ночная температура воздуха +11...+13°C, дневная +14...+17°C.

В Крыму пасмурно, дождливо. Ночная температура воздуха +10...+12°C, дневная +15...17°C.

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