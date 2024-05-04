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Багато одеситів напередодні Великодня залишилися без світла — причини

4 травня 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Багато одеситів напередодні Великодня залишилися без світла — причини
Лампочка не світить. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 4 травня, деякі одесити, які підключені до центральної та північної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Північний РЕМ

  • вул. От. Чепіги, 4-52,
  • вул. Андріївського, 10-16,
  • вул. Церковна, 3-29,
  • вул. Ч. Козацтва, 1-37,
  • вул. От. Головатого, 1-31. 

Роботи до 20:00

Центральний РЕМ: 

  • вул. Гранатна, 1-25,
  • вул. Малиновського, 79-152,
  • пров. Малиновський, 7,
  • вул. Бабаджаняна, 30-54,
  • вул. Йозефа Прибіка (Мінська), 7-30,
  • вул. Спартаківська, 6-63,
  • пров. Гранатний, 2-8,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • пр. Шевченка, 9-13,
  • вул. Р.Кармена, 9-11,
  • вул. Сегедська, 5,
  • пров.Ботанічний, 2, 2а,
  • пр. Гагаріна, 7-15,
  • вул. Приміська, 15-95,
  • район Ближні Млини (Кондренко), 1-79,
  • пров. Короткий, 1-а, 2-4, 7-а
  • вул. Степова, 1-40,
  • вул. Кордонна, 3-38,
  • вул. Текстильників, 1-14,
  • пров. Мостовий, 1-4,
  • пров. Парашутний, 1, 1б,
  • пров. Туристський, 2-12,  
  • вул. Т.Тесс, 60а,
  • вул. Композитора Вербицького, 1-63,
  • пров. Спартаківський, 25,
  • вул. Квітнева, 1-19,
  • вул. С.Ріхтера, 8-42,
  • вул. Сільська, 7-34,
  • вул. Тіниста, 9/12,
  • вул. Туристська, 1-19,
  • вул. Миколи Лисенка, 2-10. 

Роботи до 19:00

  • вул. Приморська, 29-45,
  • вул. Преображенська, 1-7,
  • вул. Софіївська, 7-32,
  • вул. Торгова, 1-10. 

Роботи до 20:00 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг. 

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.

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