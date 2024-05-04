Багато одеситів напередодні Великодня залишилися без світла — причини
Сьогодні, 4 травня, деякі одесити, які підключені до центральної та північної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Північний РЕМ
- вул. От. Чепіги, 4-52,
- вул. Андріївського, 10-16,
- вул. Церковна, 3-29,
- вул. Ч. Козацтва, 1-37,
- вул. От. Головатого, 1-31.
Роботи до 20:00
Центральний РЕМ:
- вул. Гранатна, 1-25,
- вул. Малиновського, 79-152,
- пров. Малиновський, 7,
- вул. Бабаджаняна, 30-54,
- вул. Йозефа Прибіка (Мінська), 7-30,
- вул. Спартаківська, 6-63,
- пров. Гранатний, 2-8,
- пров. Кордонний, 1-35,
- пр. Шевченка, 9-13,
- вул. Р.Кармена, 9-11,
- вул. Сегедська, 5,
- пров.Ботанічний, 2, 2а,
- пр. Гагаріна, 7-15,
- вул. Приміська, 15-95,
- район Ближні Млини (Кондренко), 1-79,
- пров. Короткий, 1-а, 2-4, 7-а
- вул. Степова, 1-40,
- вул. Кордонна, 3-38,
- вул. Текстильників, 1-14,
- пров. Мостовий, 1-4,
- пров. Парашутний, 1, 1б,
- пров. Туристський, 2-12,
- вул. Т.Тесс, 60а,
- вул. Композитора Вербицького, 1-63,
- пров. Спартаківський, 25,
- вул. Квітнева, 1-19,
- вул. С.Ріхтера, 8-42,
- вул. Сільська, 7-34,
- вул. Тіниста, 9/12,
- вул. Туристська, 1-19,
- вул. Миколи Лисенка, 2-10.
Роботи до 19:00
- вул. Приморська, 29-45,
- вул. Преображенська, 1-7,
- вул. Софіївська, 7-32,
- вул. Торгова, 1-10.
Роботи до 20:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Про комунальні послуги
Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.
Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.
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