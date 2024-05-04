Багато одеситів напередодні Великодня залишилися без світла — причини

Лампочка не світить. Фото: УНІАН

Сьогодні, 4 травня, деякі одесити, які підключені до центральної та північної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де не буде світла

Північний РЕМ

вул. От. Чепіги, 4-52,

вул. Андріївського, 10-16,

вул. Церковна, 3-29,

вул. Ч. Козацтва, 1-37,

вул. От. Головатого, 1-31.

Роботи до 20:00

Центральний РЕМ:

вул. Гранатна, 1-25,

вул. Малиновського, 79-152,

пров. Малиновський, 7,

вул. Бабаджаняна, 30-54,

вул. Йозефа Прибіка (Мінська), 7-30,

вул. Спартаківська, 6-63,

пров. Гранатний, 2-8,

пров. Кордонний, 1-35,

пр. Шевченка, 9-13,

вул. Р.Кармена, 9-11,

вул. Сегедська, 5,

пров.Ботанічний, 2, 2а,

пр. Гагаріна, 7-15,

вул. Приміська, 15-95,

район Ближні Млини (Кондренко), 1-79,

пров. Короткий, 1-а, 2-4, 7-а

вул. Степова, 1-40,

вул. Кордонна, 3-38,

вул. Текстильників, 1-14,

пров. Мостовий, 1-4,

пров. Парашутний, 1, 1б,

пров. Туристський, 2-12,

вул. Т.Тесс, 60а,

вул. Композитора Вербицького, 1-63,

пров. Спартаківський, 25,

вул. Квітнева, 1-19,

вул. С.Ріхтера, 8-42,

вул. Сільська, 7-34,

вул. Тіниста, 9/12,

вул. Туристська, 1-19,

вул. Миколи Лисенка, 2-10.

Роботи до 19:00

вул. Приморська, 29-45,

вул. Преображенська, 1-7,

вул. Софіївська, 7-32,

вул. Торгова, 1-10.

Роботи до 20:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.