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Многие одесситы накануне Пасхи остались без света — причины

4 мая 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Многие одесситы накануне Пасхи остались без света — причины
Лампочка не светит. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 4 мая, некоторые одесситы, подключенные к центральной и северной энергораспределительных сетях, остались без света. Энергетики сейчас проводят ремонтные работы и электроснабжение в дома горожан обещают вернуть до 20:00. Однако время восстановления может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Северный РЭС

  • ул. Вот. Чепиги, 4-52,
  • ул. Андреевского, 10-16,
  • ул. Церковная, 3-29,
  • ул. Ч. Казачество, 1-37,
  • ул. От. Головатого, 1-31.

Работы до 20:00

Центральный РЭС:

  • ул. Гранатная, 1-25,
  • ул. Малиновского, 79-152,
  • пер. Малиновский, 7,
  • ул. Бабаджаняна, 30-54,
  • ул. Йозефа Прибика (Минская), 7-30,
  • ул. Спартаковская, 6-63,
  • пер. Гранатный, 2-8,
  • пер. Граничный, 1-35,
  • пр. Шевченко, 9-13,
  • ул. Р.Кармена, 9-11,
  • ул. Сегедская, 5,
  • пер. Ботанический, 2, 2а,
  • пр. Гагарина, 7-15,
  • ул. Пригородная, 15-95,
  • район Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79,
  • пер. Короткий, 1-я, 2-4, 7-я
  • ул. Степная, 1-40,
  • ул. Граничная, 3-38,
  • ул. Текстильщиков, 1-14,
  • пер. Мостовой, 1-4,
  • пер. Парашютный, 1, 1б,
  • пер. Туристский, 2-12,
  • ул. Т.Тесс, 60а,
  • ул. Композитора Вербицкого, 1-63,
  • пер. Спартаковский, 25,
  • ул. Квитневая, 1-19,
  • ул. С.Рихтера, 8-42,
  • ул. Сельская, 7-34,
  • ул. Тенистая, 9/12,
  • ул. Туристская, 1-19,
  • ул. Николая Лысенко, 2-10.

Работы до 19:00

  • ул. Приморская, 29-45,
  • ул. Преображенская, 1-7,
  • ул. Софиевская, 7-32,
  • ул. Торговая, 1-10.

Работы до 20:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

О коммунальных услугах

Ранее мы сообщали, что в 2024 году правительство разрешило отключать электроэнергию бытовым потребителям , накопившим долги за жилищно-коммунальные услуги. Известно, кого из украинцев могут вызвать в суд за неоплату коммуналки, а кому списать долг.

Также писали, что поставщики природного газа обнародовали тарифы, по которым украинцы заплатят за потребленный ресурс в мае за апрель 2024 года. После чего завершится действие годовых тарифов и цены могут пересмотреть.

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