У багатьох районах Одеси немає світла

Багато одеситів сьогодні без світла до вечора — адреси
Сьогодні, 10 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 19:00.
Про це у вівторок, 10 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Де немає світла через ремонт
Південний РЕМ:
просп. Свободи, 52,
вул. Друга (Чорноморка), 18б, 20,
вул. Симоненка, 2а.
Роботи до 18.00
Центральний РЕМ:
вул. Гагарінське плато, 5а, бул. Французький, 60/А, 60/Б, 60/В, 60/Г,
вул. Генуезька, 24/Б
Роботи до 19.00
Північний РЕМ:
вул. Проценка, 50/корп.1,2, 3, вул. М. Грушевського, 39/2/корп.1, 39/3/корп.5, Саймона Літмана (вул. Пестеля), 6а, 6б, 8 – 97, вул. Плієва, 1в, вул. Деревообробна, 31 - 37, 45 пров. 2-й Деревообробний, 1 – 40, пров. 3-й Деревообробний, 1 - 91, пров. 4-й Деревообробний, 2, 4, 6б, 50а, 61, вул. Каришковського, 2 – 60, вул. Жевахова, 3а, 5, 7-13, 17 – 61А, вул. Жевахова гора, 11, 22, 30, 81, вул. Ринкова, 7, вул. 2-а Виноградна, 1 – 34, 2-а Пересипська, 32,34, вул. 3-я Пересипська, 19 – 27, вул. 7-а Пересипська, 8 – 50А, вул. Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 72 - 103, пров. 1-й Балтський, 1 - 11, пров. 2-й Балтський, 1 – 32, пров. 3-й Балтський, 1 – 39, пров. 4-й Балтський, 2 – 14, пров. 5-й Балтський, 7 – 25, пров. 6-й Балтський, 1 – 47, пров. 7-й Балтський, 1 – 14, пров. 8-й Балтський, 1 – 11, вул. Лузанівська, 57, 98, 100, 102, вул. Миколаївська дорога, 289, 289а, 291, вул. Промислова, 127 – 195, пров. Промисловий, 1 – 38, вул. Локомотивна, 1 – 27, пров. 1-й Чорноморський, 3 – 44А, пров. 2-й Чорноморський, 1 - 34, пров. 3-й Чорноморський, 1 – 34, пров. 4-й Чорноморський, 1 – 43, пров. 5-й Чорноморський, 1 - 19, пров. 6-й Чорноморський, 1 - 10, пров. 7-й Чорноморський, 1 – 8, пров. 8-й Чорноморський, 1 – 54, пров. 9-й Чорноморський, 6 – 18, пров. 10-й Чорноморський, 1 – 20, пров. 13-й Чорноморський, 1 – 44, вул. Миколи Боровського, 1/5, 1/корп.6, 1/7, 1/8, 1/16/корп.1, 1/16/корп.3, 1/16/корп.7, 1/16/корп.1, 1/17/корп.1, 1/17/корп.3, 1/17/корп.4, 1/24, вул. Чигиринська (Новомосковська), 19, пров. 2-й Хімічний, 7, пров. 3-й Хімічний, 1 – 14, вул. Сергія Ядова, 24а, 26 – 68, просп. Добровольського, 143 - 149/4.
Роботи до 19.00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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