У багатьох районах Одеси немає світла

Електрик ремонтує електромережу. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 10 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 19:00.

Про це у вівторок, 10 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Південний РЕМ:

просп. Свободи, 52,

вул. Друга (Чорноморка), 18б, 20,

вул. Симоненка, 2а.

Роботи до 18.00

Центральний РЕМ:

вул. Гагарінське плато, 5а, бул. Французький, 60/А, 60/Б, 60/В, 60/Г,

вул. Генуезька, 24/Б

Роботи до 19.00

Північний РЕМ:

вул. Проценка, 50/корп.1,2, 3, вул. М. Грушевського, 39/2/корп.1, 39/3/корп.5, Саймона Літмана (вул. Пестеля), 6а, 6б, 8 – 97, вул. Плієва, 1в, вул. Деревообробна, 31 - 37, 45 пров. 2-й Деревообробний, 1 – 40, пров. 3-й Деревообробний, 1 - 91, пров. 4-й Деревообробний, 2, 4, 6б, 50а, 61, вул. Каришковського, 2 – 60, вул. Жевахова, 3а, 5, 7-13, 17 – 61А, вул. Жевахова гора, 11, 22, 30, 81, вул. Ринкова, 7, вул. 2-а Виноградна, 1 – 34, 2-а Пересипська, 32,34, вул. 3-я Пересипська, 19 – 27, вул. 7-а Пересипська, 8 – 50А, вул. Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 72 - 103, пров. 1-й Балтський, 1 - 11, пров. 2-й Балтський, 1 – 32, пров. 3-й Балтський, 1 – 39, пров. 4-й Балтський, 2 – 14, пров. 5-й Балтський, 7 – 25, пров. 6-й Балтський, 1 – 47, пров. 7-й Балтський, 1 – 14, пров. 8-й Балтський, 1 – 11, вул. Лузанівська, 57, 98, 100, 102, вул. Миколаївська дорога, 289, 289а, 291, вул. Промислова, 127 – 195, пров. Промисловий, 1 – 38, вул. Локомотивна, 1 – 27, пров. 1-й Чорноморський, 3 – 44А, пров. 2-й Чорноморський, 1 - 34, пров. 3-й Чорноморський, 1 – 34, пров. 4-й Чорноморський, 1 – 43, пров. 5-й Чорноморський, 1 - 19, пров. 6-й Чорноморський, 1 - 10, пров. 7-й Чорноморський, 1 – 8, пров. 8-й Чорноморський, 1 – 54, пров. 9-й Чорноморський, 6 – 18, пров. 10-й Чорноморський, 1 – 20, пров. 13-й Чорноморський, 1 – 44, вул. Миколи Боровського, 1/5, 1/корп.6, 1/7, 1/8, 1/16/корп.1, 1/16/корп.3, 1/16/корп.7, 1/16/корп.1, 1/17/корп.1, 1/17/корп.3, 1/17/корп.4, 1/24, вул. Чигиринська (Новомосковська), 19, пров. 2-й Хімічний, 7, пров. 3-й Хімічний, 1 – 14, вул. Сергія Ядова, 24а, 26 – 68, просп. Добровольського, 143 - 149/4.

Роботи до 19.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: