Во многих районах Одессы нет света

Многие одесситы сегодня без света до вечера — адреса
Сегодня, 10 сентября, свет в домах одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть поставки к 19:00.
Об этом во вторник, 10 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Где нет света из-за ремонта
Южный РЭС:
просп. Свободы, 52,
ул. Вторая (Черноморка), 18б, 20,
ул. Симоненко, 2а.
Работы до 18.00
Центральный РЭС:
ул. Гагаринское плато, 5а, бул. Французский, 60/А, 60/Б, 60/В, 60/Г,
ул. Генуэзская, 24/Б
Работы до 19.00
Северный РЭС:
ул. Проценко, 50/корп.1,2, 3, ул. М. Грушевского, 39/2/корп.1, 39/3/корп.5, Саймона Литмана (ул. Пестеля), 6а, 6б, 8 – 97, ул. Плиева, 1в, ул. Деревообрабатывающая, 31 – 37, 45 пер. 2-й Деревообрабатывающий, 1 – 40, пер. 3-й Деревообрабатывающий, 1 – 91, пер. 4-й Деревообрабатывающий, 2, 4, 6б, 50а, 61, ул. Карышковского, 2 – 60, ул. Жевахова, 3а, 5, 7-13, 17 – 61А, ул. Жеваховая гора, 11, 22, 30, 81, ул. Рыночная, 7, ул. 2-я Виноградная, 1 – 34, 2-я Пересыпская, 32,34, ул. 3-я Пересыпская, 19 – 27, ул. 7-я Пересыпская, 8 – 50А, ул. Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 72 – 103, пер. 1-й Балтский, 1 – 11, пер. 2-й Балтский, 1 – 32, пер. 3-й Балтский, 1 – 39, пер. 4-й Балтский, 2 – 14, пер. 5-й Балтский, 7 – 25, пер. 6-й Балтский, 1 – 47, пер. 7-й Балтский, 1 – 14, пер. 8-й Балтский, 1 – 11, ул. Лузановская, 57, 98, 100, 102, ул. Николаевская дорога, 289, 289а, 291, ул. Промышленная, 127 – 195, пер. Промышленный, 1 – 38, ул. Локомотивная, 1 – 27, пер. 1-й Черноморский, 3 – 44А, пер. 2-й Черноморский, 1 – 34, пер. 3-й Черноморский, 1 – 34, пер. 4-й Черноморский, 1 – 43, пер. 5-й Черноморский, 1-19, пер. 6-й Черноморский, 1-10, пер. 7-й Черноморский, 1 – 8, пер. 8-й Черноморский, 1 – 54, пер. 9-й Черноморский, 6 – 18, пер. 10-й Черноморский, 1-20, пер. 13-й Черноморский, 1 – 44, ул. Николая Боровского, 1/5, 1/корп.6, 1/7, 1/8, 1/16/корп.1, 1/16/корп.3, 1/16/корп.7, 1/16/корп. .1, 1/17/корп.1, 1/17/корп.3, 1/17/корп.4, 1/24, ул. Чигиринская (Новомосковская), 19, пер. 2-й Химический, 7 пер. 3-й Химический, 1 – 14, ул. Сергея Ядова, 24а, 26 – 68, просп. Добровольского, 143 – 149/4.
Работы до 19.00
Куда обращаться при отключении света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
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