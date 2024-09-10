Во многих районах Одессы нет света

Электрик ремонтирует электросеть. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 10 сентября, свет в домах одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть поставки к 19:00.

Об этом во вторник, 10 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Южный РЭС:

просп. Свободы, 52,

ул. Вторая (Черноморка), 18б, 20,

ул. Симоненко, 2а.

Работы до 18.00

Центральный РЭС:

ул. Гагаринское плато, 5а, бул. Французский, 60/А, 60/Б, 60/В, 60/Г,

ул. Генуэзская, 24/Б

Работы до 19.00

Северный РЭС:

ул. Проценко, 50/корп.1,2, 3, ул. М. Грушевского, 39/2/корп.1, 39/3/корп.5, Саймона Литмана (ул. Пестеля), 6а, 6б, 8 – 97, ул. Плиева, 1в, ул. Деревообрабатывающая, 31 – 37, 45 пер. 2-й Деревообрабатывающий, 1 – 40, пер. 3-й Деревообрабатывающий, 1 – 91, пер. 4-й Деревообрабатывающий, 2, 4, 6б, 50а, 61, ул. Карышковского, 2 – 60, ул. Жевахова, 3а, 5, 7-13, 17 – 61А, ул. Жеваховая гора, 11, 22, 30, 81, ул. Рыночная, 7, ул. 2-я Виноградная, 1 – 34, 2-я Пересыпская, 32,34, ул. 3-я Пересыпская, 19 – 27, ул. 7-я Пересыпская, 8 – 50А, ул. Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 72 – 103, пер. 1-й Балтский, 1 – 11, пер. 2-й Балтский, 1 – 32, пер. 3-й Балтский, 1 – 39, пер. 4-й Балтский, 2 – 14, пер. 5-й Балтский, 7 – 25, пер. 6-й Балтский, 1 – 47, пер. 7-й Балтский, 1 – 14, пер. 8-й Балтский, 1 – 11, ул. Лузановская, 57, 98, 100, 102, ул. Николаевская дорога, 289, 289а, 291, ул. Промышленная, 127 – 195, пер. Промышленный, 1 – 38, ул. Локомотивная, 1 – 27, пер. 1-й Черноморский, 3 – 44А, пер. 2-й Черноморский, 1 – 34, пер. 3-й Черноморский, 1 – 34, пер. 4-й Черноморский, 1 – 43, пер. 5-й Черноморский, 1-19, пер. 6-й Черноморский, 1-10, пер. 7-й Черноморский, 1 – 8, пер. 8-й Черноморский, 1 – 54, пер. 9-й Черноморский, 6 – 18, пер. 10-й Черноморский, 1-20, пер. 13-й Черноморский, 1 – 44, ул. Николая Боровского, 1/5, 1/корп.6, 1/7, 1/8, 1/16/корп.1, 1/16/корп.3, 1/16/корп.7, 1/16/корп. .1, 1/17/корп.1, 1/17/корп.3, 1/17/корп.4, 1/24, ул. Чигиринская (Новомосковская), 19, пер. 2-й Химический, 7 пер. 3-й Химический, 1 – 14, ул. Сергея Ядова, 24а, 26 – 68, просп. Добровольского, 143 – 149/4.

Работы до 19.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: