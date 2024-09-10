В Черном море один ракетоноситель

Российский корабль "Каракурт" является носителем "Калибров". Фото: росСМИ

На утро вторника, 10 сентября, в Черном море находится один вражеский корабль, способный запускать крылатые ракеты по Одесской области. В Азовском море военных кораблей нет.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Черное море — один носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет;

один носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет; Азовское море – вражеские корабли отсутствуют;

Средиземное море — один носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет.

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основными ракетными кораблями являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Туча" проходит испытания вблизи Новороссийска, а "Амур" переведен в Каспийское море. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Кроме того, у Черноморского флота России четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как у других носителей по восемь.