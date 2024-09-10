В Черном море один ракетоноситель

Угроза ракетных обстрелов Одесчины — в Черном море носитель "Калибров"
На утро вторника, 10 сентября, в Черном море находится один вражеский корабль, способный запускать крылатые ракеты по Одесской области. В Азовском море военных кораблей нет.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Корабли в морях
- Черное море — один носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет;
- Азовское море – вражеские корабли отсутствуют;
- Средиземное море — один носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет.
Ракетоносители на вооружении ЧФ России
Основными ракетными кораблями являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Туча" проходит испытания вблизи Новороссийска, а "Амур" переведен в Каспийское море. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".
Кроме того, у Черноморского флота России четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как у других носителей по восемь.
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