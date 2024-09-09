Россияне вывели на дежурство в Черное море ракетоноситель

Российский военный корабль вышел на дежурство. Фото иллюстративное: росСМИ

На утро понедельника, 9 сентября, в Черном море дежурит один военный корабль, способный запускать крылатые ракеты по Одесчине. Еще один находится в Средиземном море.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Враги в морях

Черное море — один вражеский корабль с возможным залпом до четырех крылатых ракет "Калибр".

Азовское море — вражеские корабли отсутствуют.

Средиземное море — один вражеский корабль с возможным залпом до четырех крылатых ракет "Калибр".

Движение по Керченскому проливу

За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу к Черному морю совершили семь кораблей, из них четыре продолжили движение в направлении пролива Босфор. До Азовского моря двигались пять судов, одно из которых — в Босфор.

Опасность для людей и животных

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS). К тому же использование российскими военными судами гидролокаторов или сонаров влияют на навигационные системы дельфинов. Только в последние дни на украинское побережье вынесло двух мертвых морских млекопитающих, в частности детеныша белобочки.