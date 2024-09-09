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Небезпека для Одещини з боку моря — росіяни вивели на чергування ракетоносій

9 вересня 2024 09:54
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Росіяни вивели на чергування у Чорне море ракетоносій
Російський військовий корабель вийшов на чергування. Фото ілюстративне: росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Станом на ранок понеділка, 9 вересня, у Чорному морі чергує один військовий корабель, що здатний запускати крилаті ракети по Одещині. Ще один перебуває у Середземному морі.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

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Вороги у морях

Чорне море — один ворожий корабель з можливим залпом до чотирьох крилатих ракет "Калібр".
Азовське море — ворожі кораблі відсутні.
Середземне море — один ворожий корабель з можливим залпом до чотирьох крилатих ракет "Калібр".

Рух Керченською протокою 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою до Чорного моря здійснили сім кораблів, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря рухалися п’ять суден, одне з яких — до Босфору.  

Небезпека для людей і тварин 

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS). До того ж використання російськими військовими суднами гідролокаторів або сонарів впливає на навігаційні системи дельфінів. Тільки останніми днями на українське узбережжя винесло двох мертвих морських ссавців, зокрема дитинча білобочки.

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Одеса війна Чорне море корабель Одеська ОДА загроза кораблів

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10:51 У Харкові зафіксовано знеструмлення внаслідок російського обстрілу вночі

10:39 Операція ЗСУ у Курській області — Сирський назвав головну мету

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