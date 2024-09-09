Росіяни вивели на чергування у Чорне море ракетоносій

Російський військовий корабель вийшов на чергування. Фото ілюстративне: росЗМІ

Станом на ранок понеділка, 9 вересня, у Чорному морі чергує один військовий корабель, що здатний запускати крилаті ракети по Одещині. Ще один перебуває у Середземному морі.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

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Вороги у морях

Чорне море — один ворожий корабель з можливим залпом до чотирьох крилатих ракет "Калібр".

Азовське море — ворожі кораблі відсутні.

Середземне море — один ворожий корабель з можливим залпом до чотирьох крилатих ракет "Калібр".

Рух Керченською протокою

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою до Чорного моря здійснили сім кораблів, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря рухалися п’ять суден, одне з яких — до Босфору.

Небезпека для людей і тварин

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS). До того ж використання російськими військовими суднами гідролокаторів або сонарів впливає на навігаційні системи дельфінів. Тільки останніми днями на українське узбережжя винесло двох мертвих морських ссавців, зокрема дитинча білобочки.