Росіяни вивели на чергування у Чорне море ракетоносій

Небезпека для Одещини з боку моря — росіяни вивели на чергування ракетоносій
Станом на ранок понеділка, 9 вересня, у Чорному морі чергує один військовий корабель, що здатний запускати крилаті ракети по Одещині. Ще один перебуває у Середземному морі.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Вороги у морях
Чорне море — один ворожий корабель з можливим залпом до чотирьох крилатих ракет "Калібр".
Азовське море — ворожі кораблі відсутні.
Середземне море — один ворожий корабель з можливим залпом до чотирьох крилатих ракет "Калібр".
Рух Керченською протокою
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою до Чорного моря здійснили сім кораблів, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря рухалися п’ять суден, одне з яких — до Босфору.
Небезпека для людей і тварин
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS). До того ж використання російськими військовими суднами гідролокаторів або сонарів впливає на навігаційні системи дельфінів. Тільки останніми днями на українське узбережжя винесло двох мертвих морських ссавців, зокрема дитинча білобочки.
Читайте Новини.LIVE!