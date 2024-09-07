Дельфіни Чорного моря гинуть через військові дії Росії та гідролокатори

Дельфін в морі. Фото ілюстративне: pixabay

Війна в Чорному морі завдає шкоди не лише людям, а й природі. Днями на узбережжя Національного природного парку "Тузлівські лимани" та в районі Грибівки море винесло мертвих дельфінів, включаючи дитинча білобочки та афаліну. Подібні випадки зафіксовані також на узбережжях Болгарії та Азовського моря.

Про це у суботу, 7 вересня, на своїй сторінці у Facebook написав еколог Іван Русєв.

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Повідомлення Івана Русєва. Фото: скриншот

У Чорному морі гинуть дельфіни

За словами еколога, основною причиною загибелі дельфінів є використання російськими військовими суднами гідролокаторів або сонарів, які впливають на навігаційні системи тварин. Тварини, потрапляючи під вплив цих хвиль, втрачають здатність до ехолокації, стають дезорієнтованими та піддаються стресу. В результаті вони не можуть полювати на рибу, виснажуються, а також стають жертвами акустичних травм, що призводить до розвитку інфекцій та навіть газової емболії.

"При уражені органів навігації й слуху, дельфіні не можуть застосувати ехолокацію, тобто вони стають фактично "сліпими". Втративши орієнтацію тварини втрачають акустичний контроль над середовищем. "Сліпі" дельфіни знаходяться в стресі та паніці, не можуть орієнтуватися в просторі. В результаті вони потрапляють на усілякі перешкоди, зокрема й міни, розбиваються об скелі", — повідомив Іван Русєв.

Еколог з дельфіном на руках. Фото: Іван Русєв

Еколог зазначає, що викидало море дельфінів і на береги Чорного моря у Болгарії й на Азовських берегах. Загибель морських мешканців еколог пов’язує з використанням ворожим флотом гідролокаторів біля Новоросійську та окупованого Криму.

Як врятувати дельфінів

Попри відкриття кримінального провадження за статтею "Екоцид" ще в липні 2022 року, результатів досліджень зразків загиблих дельфінів, які направили до Італії та Німеччини, досі немає. Екологи та активісти закликають створити великий морський резерват для збереження популяцій дельфінів.

"Тільки знищення рашистського флоту дасть шанс дельфінам відчути полегшення життя. І для відновлення чисельності їх популяцій потрібно створювати великий по площі морській резерват", — додав еколог.

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Мертвий дельфін. Фото: Іван Русєв

Дельфін, якого викинуло на узбережжя. Фото: Іван Русєв

Він також просить людей, при виявленні мертвого дельфіна на узбережжі, повідомляти за номером: 097-576-27-05.