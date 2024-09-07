Дельфины Черного моря погибают из-за военных действий России и гидролокаторы

Дельфин в море. Фото иллюстративное: pixabay

Война в Черном море наносит ущерб не только людям, но и природе. На днях на побережье Национального природного парка "Тузловские лиманы" и в районе Грибовки море вынесло мертвых дельфинов, включая детеныша белобочки и афалина. Подобные случаи отмечены также на побережьях Болгарии и Азовского моря.

Об этом в субботу, 7 сентября, на своей странице в Facebook написал эколог Иван Русев.

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Сообщение Ивана Русева. Фото: скриншот

В Черном море гибнут дельфины

По словам эколога, основной причиной гибели дельфинов является использование российскими военными судами гидролокаторов или сонаров, влияющих на навигационные системы животных. Животные, попадая под влияние этих волн, теряют способность к эхолокации, становятся дезориентированными и подвержены стрессу. В результате они не могут охотиться за рыбой, истощаются, а также становятся жертвами акустических травм, что приводит к развитию инфекций и даже газовой эмболии.

"При поражении органов навигации и слуха, дельфины не могут применить эхолокацию, то есть они становятся фактически "слепыми". Потеряв ориентацию животные теряют акустический контроль над средой. "Слепые" дельфины находятся в стрессе и панике, не могут ориентироваться в пространстве. В результате они попадают на всяческие препятствия, в том числе и мины, разбиваются о скалы", — сообщил Иван Русев.

Эколог с дельфином на руках. Фото: Иван Русев

Эколог отмечает, что выбрасывало море дельфинов и на берега Черного моря в Болгарии и на Азовских берегах. Гибель морских жителей эколог связывает с использованием вражеского флота гидролокаторов возле Новороссийска и оккупированного Крыма.

Как спасти дельфинов

Несмотря на открытие уголовного производства по статье "Экоцид" еще в июле 2022 года, результатов исследований образцов погибших дельфинов, направившихся в Италию и Германию, до сих пор нет. Экологи и активисты призывают создать обширный морской резерват для сохранения популяций дельфинов.

"Только уничтожение рашистского флота даст шанс дельфинам ощутить облегчение жизни. И для восстановления численности их популяций нужно создавать большой по площади морской резерват", — добавил эколог.

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Мертвый дельфин. Фото: Иван Русев

Дельфин, выброшенный на побережье. Фото: Иван Русев

Он также просит людей при обнаружении мертвого дельфина на побережье сообщать по номеру: 097-576-27-05.