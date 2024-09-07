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Уровень обстрела юга Украины очень высок — ракетоносители в Черном море

7 сентября 2024 10:47
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Российский ракетоноситель на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ
Российский ракетоноситель на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро субботы 7 сентября российские военные вывели снаряженный ракетоноситель в Черное море. Поэтому уровень опасности пока очень высок. В то же время в Азовском и Средиземном море корабли оккупантов отсутствуют.

Об этом в субботу, 7 сентября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Информация о кораблях в море. Фото: ВМС ВСУ

Движение по морю

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю — 2 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовского моря — 3 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Какие российские ракетоносители Украина потопила за время войны

Ракетный крейсер "Москва" (Проект 1164 "Атлант").

  • Флагман Черноморского флота РФ, пораженный двумя крылатыми ракетами БРК "Нептун" в районе острова Змеиный 13 апреля 2022 года.
Опасность обстрела юга Украины высока - фото 2
Крейсер "Москва". Фото: росСМИ

Малый ракетный корвет "Аскольд" (Проект 2280.0 "Каракурт").

  • Поражён крылатыми ракетами SCALP-EG на судостроительном заводе "Залов" в Керчи. Корабль был выведен из строя 4 ноября 2023 года.
Опасность обстрела юга Украины высока - фото 3
Корвет "Аскольд". Фото: росСМИ

Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (Проект 12411М).

  • Утопленный на озере Донузлав в результате атаки надводными беспилотными катерами-камикадзе 31 января 2024 года.
Опасность обстрела юга Украины высока - фото 4
Катер "Ивановец". Фото: росСМИ

Малый ракетный корвет "Серпухов" (Проект 2163.1 "Буян-М").

  • Выведен из строя из-за пожара, который произошел в результате спецоперации ГУР МОУ на военно-морской базе в Балтийске, Калининградской области 7 апреля 2024 года.
Опасность обстрела юга Украины высока - фото 5
Корвет "Серпухов". Фото: росСМИ

Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проект 636.3 "Варшавянка").

  • Затонул 2 августа 2024 года из-за полученных повреждений в результате атаки ракетных войск и ВМС ВСУ в порту Севастополь.
Опасность обстрела юга Украины высока - фото 6
Лодка "Ростов-на-Дону". Фото: росСМИ

Какие ракетоносители повредила Украина

Малый ракетный корвет "Большой Устюг" (Проект 2163.1 "Буян-М").

  • Был подведен 14 июня 2022 года. После ремонта вернулся в состав Каспийской флотилии.

Малый ракетный корвет на воздушной подушке "Самум" (Проект 1239 "Сывуч").

  • Атакован надводными беспилотными катерами-камикадзе Sea Baby в Севастопольской бухте 14 сентября 2023 года. Корабль был отбуксирован на ремонт со значительными повреждениями.

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