Незаконная рыбалка на озере Сасык нанесла ущерб почти в миллион гривен

Выловленная рыба в озере Сасык. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Во время рыбоохранного рейда на озере Сасык обнаружено грубое нарушение правил рыболовства. Браконьеры выловили 260 экземпляров судака с помощью запрещенных сеток, нанеся ущерб государству почти на миллион гривен.

Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

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Сообщения Одесского рыбоохранного патруля. Фото: скриншот

Детали незаконной рыбалки

Двое граждан на резиновой лодке с подвесным мотором использовали 10 запрещенных сеток для незаконного отлова рыбы. В результате рейда было обнаружено 260 экземпляров судака. Ущерб от браконьерства составил 932 620 гривен.

Какое наказание за браконьерство

На нарушителей составлены протоколы по статье 85, ч. 4 КУоАП за грубое нарушение правил рыболовства. Рыба, орудие ловли, лодка и мотор изъяты, а материалы переданы для возбуждения уголовного дела.

Браконьеры достают рыбу из сеток. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Инспекторы выписывают штраф браконьерам. Фото: Одесский рыбоохранный патруль 1/2 ​ 2

Какие убытки от браконьерства за август

За август 2024 года Одесским рыбоохранным патрулем изъято 836 кг водных биоресурсов, наложены штрафы по постановлениям органов рыбоохраны на сумму 6 970 грн и изъято 159 единиц запрещенных орудий лова. Ущерб, причиненный рыбному хозяйству, составил 1 400 690,80 грн.

Сообщение Одесского рыбоохранного патруля о результатах за август. Фото: скриншот

Запрет на отлов раков

Отметим, что с 10 сентября стартует запрет на лов раков в реке Дунай и Придунайских озерах. Правило связано с периодом линьки речных раков и вынашивания ими икры. Снимут запрет — 5 октября текущего года.