Незаконная рыбалка на озере Сасык нанесла ущерб почти в миллион гривен

Нанесли почти миллион гривен ущерб на озере Сасык — на Одесчине задержали браконьеров
Во время рыбоохранного рейда на озере Сасык обнаружено грубое нарушение правил рыболовства. Браконьеры выловили 260 экземпляров судака с помощью запрещенных сеток, нанеся ущерб государству почти на миллион гривен.
Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.
Детали незаконной рыбалки
Двое граждан на резиновой лодке с подвесным мотором использовали 10 запрещенных сеток для незаконного отлова рыбы. В результате рейда было обнаружено 260 экземпляров судака. Ущерб от браконьерства составил 932 620 гривен.
Какое наказание за браконьерство
На нарушителей составлены протоколы по статье 85, ч. 4 КУоАП за грубое нарушение правил рыболовства. Рыба, орудие ловли, лодка и мотор изъяты, а материалы переданы для возбуждения уголовного дела.
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Браконьеры достают рыбу из сеток. Фото: Одесский рыбоохранный патруль
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Инспекторы выписывают штраф браконьерам. Фото: Одесский рыбоохранный патруль
Какие убытки от браконьерства за август
За август 2024 года Одесским рыбоохранным патрулем изъято 836 кг водных биоресурсов, наложены штрафы по постановлениям органов рыбоохраны на сумму 6 970 грн и изъято 159 единиц запрещенных орудий лова. Ущерб, причиненный рыбному хозяйству, составил 1 400 690,80 грн.
Запрет на отлов раков
Отметим, что с 10 сентября стартует запрет на лов раков в реке Дунай и Придунайских озерах. Правило связано с периодом линьки речных раков и вынашивания ими икры. Снимут запрет — 5 октября текущего года.
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