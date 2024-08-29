Рыбные браконьеры на Одесчине выловили судака на 300 тыс. грн

В Одесской области разоблачили бы раконьеров. Фото: Одесский рыбоохранный патруль.

Двоих жителей Одесчины, решивших порыбачить на озере Сасык, задержали. Все, что успели, выловили нарушители — правоохранители изъяли, а на мужчин составили протокол. Горе-рыбаки своими действиями нанесли почти 300 тыс. гривен ущерба.

Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в пресс-службе Одесского рыбоохранного патруля.

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Детали преступления

Два жителя Одесщины решили порыбачить на озере Сасык возле села Лиман, что в Белгород-Днестровском районе. Они вооружились резиновой лодкой и запрещенными сетками и отплыли подальше от берега.

Сообщение о преступлении жителей Одесской области. Фото: скриншот

Мужчинам удалось выловить 81 судака до того, как их заметили государственные инспекторы совместно с полицией и пограничной службой. Общий ущерб государству составил 290 547 гривен.

Нарушители выловили судака из озера в Одесской области. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Резиновая лодка нарушителей. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Что угрожает рыбакам

Браконьеров поймали с поличным. В результате — протоколы, изъятые сетки, лодка, весла и, конечно же, судак. Мужчины обвиняются в рыболовстве с применением запрещенных орудий лова по ч. 4 ст. 85, КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф на сумму до 680 грн. В настоящее время готовятся материалы для возбуждения уголовного дела.