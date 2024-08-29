В Одессе открыли аллею ко Дню памяти защитников Украины: подробности

Женщина плачет на аллее Героев. Фото: Новини.LIVE

После года митингов, диалога с властью и скандалов, в Одессе наконец-то открыли Аллею Героев, отдавших свою жизнь за Украину. Место выбрали не зря: его разместили в Парке Шевченко, сразу за памятником выдающемуся кобзарю. Каждый одессит, который выйдет на прогулку, приедет на футбольный матч, или просто пройдет мимо, обязательно обратит внимание и вспомнит минутой молчания каждого из двухсот имен.

Журналисты Новини.LIVE побывали на церемонии открытия.

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Важность для Одессы

Мать погибшего павшего воина с позывным "Фарш" говорит, что эта дата важна для нее, ведь именно сегодня она достигла того, за что выходила каждые выходные под стены одесского городского совета — ее сына запечатлели в истории города. Александр погиб прошлой осенью на Бахмутском направлении. Ему было 30 лет. Поэтому Ангелина Любчак призывает всех проходящих мимо этой аллеи горожан остановиться и отдать честь каждому герою, погибшему за Украину.

"Они отдали свою жизнь за Украину и хотели приблизить ее победу. И я, как говорящая об этом мама, в глубине души рада, что обо всех их будут помнить. И хочу, чтобы вы все объединялись ради их памяти. Они достойны этого", — рассказала мать военного Ангелина Любчака.

Мать погибшего военного Ангелина Любчак. Фото: Новини.LIVE

Также мать героя напомнила о важности украинского языка, потому что за нее гибнут сегодня военные и наша страна платит большую цену, чтобы иметь возможность говорить родной соловьиной. Сама она отказалась от языка врага после гибели сына.

"Война продолжается и мы должны быть объединенными как никогда. Одесса — это Украина, здесь живут украинцы. И хоть у нас большинство говорит по-русски, но они пытаются переходить на украинский. И я почти всю жизнь им говорила, но сейчас полнота перешла, потому что российская — язык врага. Поэтому я общаюсь всегда на украинском", — добавила Ангелина.

Женщина кладет цветы в память о погибшем. Фото: Новини.LIVE

Имена Героев на аллее — как появились

Помнить о цене этой войны следует. И об этом говорит жена погибшего военного Ирина, которая одной из первых начала говорить о павших героях. После смерти мужчины она разместила портрет своего любимого в одном из торговых центров и смотрела на реакцию людей. И была потрясена, что одесситы не проходили мимо, а останавливались, читали и чтили героя. После этого поступка близкие и родственники военных стали чаще говорить о них в целом.

"Это важно, потому что это впервые, когда я смогла увидеть Аллею славы в Одессе. Потому что в Одессе я разместила портрет своего мужа с информацией в торговом центре. Это был очень большой прорыв, потому что я смогла увидеть героев. И люди приходят и видят, что у нас есть погибшие. И ценой их жизни сегодня мы живы", — сказала Ирина.

Женщина погибшего военного Ирина. Фото: Новини.LIVE

А вот Светлана до сих пор не может осознать и смириться с потерей единственного сына, погибшего на одном из самых горячих направлений — на Востоке. Женщина делится, что гордится своим ребенком, ведь в первые дни войны он вернулся из-за границы и стал в ряды добровольцев. И уже 2 марта 2022 был на поле боя.

"Игорь погиб в 2022 году в Марьинке Донецкой области от взрывной травмы во время выполнения боевого задания, был морским пехотинцем. И он настоящий герой и достоин того, чтобы его имя было на этой аллее. И я благодарна другим мамам, женам военным, которые постоянно ходили и говорили о героях и теперь весь город будет их видеть и помнить", — рассказала Светлана Кравченко.

Мать погибшего военного Светлана. Фото: Новини.LIVE

Также женщина отметила, что у ее сына остались трое несовершеннолетних детей, с которыми она будет приходить на эту аллею в гости к папе. Но планирует рассказывать о своем герое большинство людей.

Люди на Аллее Героев в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Помощь от горсовета

Следует отметить, что городские власти поддерживают одесситов и семьи погибших и находятся с ними в постоянной коммуникации. Уже сейчас известно, что аллея будет расширяться и будут появляться новые имена без привязки к памятным датам — это важно как для современников, так и для будущих поколений.

"Как никогда важно помнить, как велика ответственность лежит на наших плечах, сохранить их память, быть достойными этой памяти. Открывая аллеи героев, мы не только почтим их подвиги, но и призываем следующие поколения помнить об этой жертве. Это наша обязанность — научить детей ценить свободу, которая нам досталась ценой жизней лучших из лучших", — отметил городской голова Геннадий Труханов.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов. Фото: Новини.LIVE

Также мэр Одессы добавил, что первоочередной задачей будет поддержка семей военных, предусматривающая денежные выплаты.

"Мы выносим на сессию проект решения, в котором вводим ежегодную выплату 10000 гривен родителям погибших защитников ко Дню памяти 29 августа. Также предоставляем такую помощь к новому учебному году детям погибших героев, тоже по 10000 гривен. Вместе с месячными выплатами это будет важна поддержка родителям погибших", — подчеркнул Труханов.

Мальчик смотрит на памятную табличку о папе. Фото: Новини.LIVE

Увеличение количества

В то же время глава Одесской ОВА рассказал, что область не будет отставать от города. Да, во многих районах также планируют открыть памятные аллеи. Сейчас уже идет вся необходимая подготовка. Однако, когда именно это планируется, Кипер не назвал. Но он поддерживает связь с главами администраций, которые готовят поименные списки, потому что помнить о трагедии нужно. И созидать, какой ценой дается свобода.

"Сегодня годовщина одной из самых масштабных трагедий, которая произошла под Иловайском в 2014 году. И, пожалуй, таких дней как сегодня, к сожалению, очень много. Но в нем объединено все то горе, вся боль и слезы, которые враг принес нашей страны. Сегодня день памяти защитников, которые погибли в российско-украинской войне. Я просто хочу поклониться перед каждой мамой, перед каждой женой, каждой сестрой, семьями и поблагодарить за терпение", — отметил председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Иловайский котел стал одним из первых актов террора со стороны РФ за все время российско-украинской войны. Тогда наша армия потеряла 366 защитников, еще более 400 попали в плен. Каждый сознательный гражданин должен помнить, что сегодня наша страна борется за право не только на мир, но и свободное прогрессивное будущее. А без побед этого невозможно!