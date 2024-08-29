В Одесі відкрили алею до Дня памʼяті захисників України: подробиці

Жінка плаче на Алеї Героїв. Фото: Новини.LIVE

Після року мітингів, діалогу з владою та скандалів, в Одесі нарешті відкрили Алею Героїв, які віддали своє життя за Україну. Місце обрали недарма: її розмістили у Парку Шевченка, одразу за памʼятником видатному кобзарю. Тож кожен одесит, який вийде на прогулянку, приїде на футбольний матч, або просто проходитиме повз, обов'язково зверне увагу та згадає хвилиною мовчання кожного з двохсот імен.

Журналісти Новини.LIVE побували на церемонії відкриття.

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Важливість для Одеси

Мати загиблого полеглого воїна з позивним "Фарш" каже, що ця дата важлива для неї, адже саме сьогодні вона досягла того, за що виходила щовихідних під стіни одеської міської ради — її сина закарбували в історії міста. Олександр загинув минулої осені на Бахмутському напрямку. Йому було 30 років. Тому Ангеліна Любчак закликає усіх містян, які проходять повз цієї алеї, зупинитися та віддати шану кожному полеглому герою, який загинув за Україну.

"Вони віддали своє життя за Україну і хотіли наблизити її перемогу. І я, як мама, яка говорила про це, в глибині душі рада, що про усіх їх будуть памʼятати. І хочу, щоб ви всі обʼєднувалися заради їхньої памʼяті. Вони гідні цього", — розповіла мати військового Ангеліна Любчак.

Мати загиблого військового Ангеліна Любчак. Фото: Новини.LIVE

Також матір героя нагадала про важливість української мови, бо зокрема за неї гинуть сьогодні військові і наша країна платить велику ціну, щоб мати змогу говорити рідною соловʼїною. Сама ж вона відмовилася від мови ворога після гибелі сина.

"Війна продовжується і ми повинні бути обʼєднаними як ніколи. Одеса — це Україна, тут живуть українці. І хоч в нас більшість говорить російською, але вони намагаються переходити на українську. І я майже все життя нею говорила, але зараз повність перейшла, бо російська — мова ворога. Тому я спілкуюся завжди українською", — додала пані Ангеліна.

Жінка кладе квіти у памʼять про загиблого. Фото: Новини.LIVE

Імена Героїв на алеї — як зʼявилися

Памʼятати про ціну цієї війни варто. І про це каже дружина загиблого військового Ірина, яка однією з перших почала говорити про полеглих героїв. Після смерті чоловіка, вона розмістила портрет свого коханого в одному з торговельних центрів та дивилася на реакцію людей. І була буде вражена, що одесити не проходили повз, а зупинялися, читали і віддавали шану герою. Після цього вчинку близькі та родичі військових стали частіше говорити про них на загал.

"Це важливо, тому що це вперше, коли я змогла побачити Алею слави в Одесі. Тому що в Одесі я розмістила портрет свого чоловіка з інформацією в торговому центрі. Це був дуже великий прорив, тому що я змогла побачити вшанування героїв. І люди приходять і бачать, що в нас є загиблі. І ціною їхнього життя сьогодні ми живі", — сказала Ірина.

Жінка загиблого військового Ірина. Фото: Новини.LIVE

А от Світлана досі не може усвідомити та змиритися з втратою єдиного сина, який загинув на одному з найгарячіших напрямків — на Сході. Жінка ділиться, що пишається своєю дитиною, адже в перші дні війни він повернувся з-за кордону та став до лав добровольців. І вже 2 березня 2022 року був на полі бою.

"Ігор загинув у 2022 році у Марʼїнці Донецької області від вибухової травми під час виконання бойового завдання, був морським піхотинцем. І він справжній герой та гідний того, щоб його імʼя було на цій алеї. І я вдячна іншим мамам, дружинам військовим, які постійно ходили та говорили про героїв і тепер усе місто буде їх бачити та памʼятати", — розповіла Світлана Кравченко.

Мати загиблого військового Світлана. Фото: Новини.LIVE

Також жінка зазначила, що у її сина залишилося троє неповнолітніх дітей, з якими вона буде приходити на цю алею в гості до тата. Та планує розповідати про свого героя більшість кількості людей.

Люди на Алеї Героїв в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Допомога від міськради

Варто наголосити, що міська влада підтримує одеситів та родини загиблих і перебуває з ними у постійній комунікації. Вже зараз відомо, що алея буде розширюватися та на ній зʼявлятимуться нові імена без привʼязки до памʼятних дат — це важливо як для сучасників, так і для майбутніх поколінь.

"Як ніколи важливо пам'ятати, яка велика відповідальність лежить на наших плечах, зберегти їх пам'ять, бути гідними цієї пам'яті. Відкриваючи алеї героїв, ми не лише вшануємо їхні подвиги, але і закликаємо наступні покоління пам'ятати про цю жертву. Це наш обов'язок — навчити дітей цінувати свободу, яка нам дісталася ціною життів кращих із кращих", — зазначив міський голова Геннадій Труханов.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE

Також мер Одеси додав, що першочерговим завданням буде підтримка родин військових, яка передбачає грошові виплати.

"Ми виносимо на сесію проєкт рішення, у якому запроваджуємо щорічну виплату 10000 гривень батькам загиблих захисників до Дня пам'яті 29 серпня. Так само надаємо таку допомогу до нового навчального року дітям загиблих героїв, теж по 10000 гривень. Разом із місячними виплатами це буде важлива підтримка батькам загиблих", — наголосив Труханов.

Хлопчик дивиться на памʼятну табличку про тата. Фото: Новини.LIVE

Збільшення кількості

Водночас голова Одеської ОВА розповів, що область не відставатиме від міста. Так, у багатьох районах також планують відкрити памʼятні алеї. Наразі вже триває уся необхідна підготовка. Проте коли саме це планується, Кіпер не назвав. Але він підтримує звʼязок з головами адміністрацій, які готують поіменні списки, бо памʼятати про трагедію потрібно. І бачити, якою ціною дається свобода.

"Сьогодні річниця однієї з наймасштабніших трагедій, яка сталася під Іловайськом у 2014 році. І, мабуть, таких днів як сьогодні, на жаль, дуже багато. Але в ньому об'єднане все те горе, весь біль і сльози, які ворог приніс до нашої країни. Сьогодні день пам'яті захисників, які загинули в російсько-українській війні. Я просто хочу вклонитися перед кожною мамою, перед кожною дружиною, перед кожною сестрою, родинами і подякувати за терпіння", — зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Іловайський котел став одним з перших актів терору з боку РФ за весь час російсько-української війни. Тоді наша армія втратила 366 захисників, ще понад 400 потрапили у полон. Кожен свідомий громадянин повинен памʼятати, що сьогодні наша країна виборює собі право не лише на мир, а й вільне прогресивне майбутнє. А без перемоги цього неможливо!