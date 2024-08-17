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Виловлювали червонокнижних риб на Дунаї — на Одещині затримали браконьєрів

17 серпня 2024 14:20
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На Одещині затримали браконьєрів
Вилучені сітки з рибою. Фото: Морська охорона Держприкордонслужби України
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На річці Дунай моряки-прикордонники Ізмаїльського загону затримали порушників прикордонного режиму. Пізніше у них виявили сховок із червонокнижними рибами та вилучили раколовні сітки з живими біоресурсами.

Про це у суботу, 17 серпня, повідомляє Морська охорона Держприкордонслужби України.

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Деталі справи

За інформацією правоохоронців, під час патрулювання річки було виявлено двох чоловіків на плавзасобах, які здійснювали рибний промисел. Подальше обстеження берегової лінії річки привело до виявлення браконьєрського сховку, в якому знайшли 12 особин червонокнижних риб, не всі з яких були живими. Крім того, спільно з представниками Національної поліції, прикордонники виявили 11 раколовних ятерів загальною довжиною понад 100 метрів, наповнених креветками вагою близько 60 кілограмів.

Які збитки

За підрахунками правоохоронців, дії браконьєрів завдали шкоди державі на суму понад півмільйона гривень. Всі біоресурси були вилучені та повернуті у водойму.

Заборона на вилов раків

Зазначимо, що  з 5 серпня по 20 вересня на переважній більшості рибогосподарських водних об’єктів України заборонено вилов раків. Така міра вводиться, щоб захистити членистоногих, адже у період другої линьки вони найбільш вразливі. Триває процес линьки від кількох годин до однієї доби. Проте період формування та зміцнення нового панцира може продовжуватися до півтора місяця. 

За вилов раків у цей період передбачено покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Крім того, порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 3 332 грн за кожну виловлену особину.

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