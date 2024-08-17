В Одесской области задержали браконьеров

Удалены сетки с рыбой. Фото: Морская охрана Госпогранслужбы Украины

На реке Дунай моряки пограничники Измаильского отряда задержали нарушителей пограничного режима. Позже у них обнаружили тайник с краснокнижными рыбами и изъяли раколовные сетки с живыми биоресурсами.

Об этом в субботу, 17 августа, сообщает Морская охрана Госпогранслужбы Украины.

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Детали дела

По информации правоохранителей, во время патрулирования реки были обнаружены двое мужчин на плавсредствах, которые осуществляли рыбный промысел. Дальнейшее обследование береговой линии реки привело к обнаружению браконьерского тайника, в котором нашли 12 особей краснокнижных рыб, не все из которых были живы. Кроме того, совместно с представителями Национальной полиции, пограничники обнаружили 11 раколовных ятеров общей протяженностью более 100 метров, наполненных креветками весом около 60 килограммов.

Какие убытки

По подсчетам правоохранителей, действия браконьеров нанесли ущерб государству на сумму более полумиллиона гривен. Все биоресурсы были изъяты и возвращены в водоем.

Запрет на отлов раков

Отметим, что с 5 августа по 20 сентября на подавляющем большинстве рыбохозяйственных водных объектов Украины запрещен вылов раков. Такая мера вводится, чтобы защитить членистоногих, ведь в период второй линьки они наиболее уязвимы. Продолжается процесс линьки от нескольких часов до одних суток. Однако период формирования и укрепления нового панциря может продолжаться до полутора месяцев.

За отлов раков в этот период предусмотрено наказание от административного штрафа до уголовной ответственности. Кроме того, нарушителю придется уплатить ущерб в размере 3 332 грн за каждую выловленную особь.