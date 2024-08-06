Збитки на понад 100 тисяч гривень: на Одещині викрили браконьєрів

Здійснювали лов риби у заповіднику. Фото: Держекоінспекція Південно-Західного округу.

Інспектори виявили браконьєрів у Старостамбульському гирлі річки Дунай, що знаходиться в межах Дунайського біосферного заповідника. Двоє братів наловили риби на понад 100 тисяч гривень.

Про це у вівторок, 6 серпня, повідомили у пресслужбі Держекоінспекції Південно-Західного округу.

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Деталі порушення

Два порушники, які займалися незаконним промисловим ловом риби, використовували чотири капронові сітки та дерев’яний човен. Плавзасіб не був внесений до дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у заповіднику. Брати наловили :

сазан — 4,5 кг;

лящ — 1,1 кг;

сом — 2,9 кг.

Правові наслідки

На порушників було складено протокол за статтею 91 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Збитки, завдані рибним запасам України, становлять понад 110 тисяч гривень. Інспектори та поліція продовжують посилено контролювати зону заповідника, щоб забезпечити збереження водних біоресурсів і природного середовища.