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До Молдови не доїхали — на Одещині зупинили бус із ухилянтами

6 серпня 2024 15:42
Верзілова Єлизавета - редактор
На Одещині прикордонники зупинили бус з ухилянтами: деталі
На Одещині зупинили бус з ухилянтами. Фото: ДПСУ
Верзілова Єлизавета - редактор

На Одещині прикордонники затримали чоловіків, які допомогали організувати незаконне переправлення призовників, та майже цілу роту пасажирів. Призовники ховались у бусі, а за омріяну подорож кожен з них заплатив до 11 тисяч доларів — однак до іншої країни ніхто так і не доїхав. Порушників кордону чекає відповідальність за їхні дії. 

Про це у вівторок, 6 серпня, повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління ДПСУ.

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Допис щодо інциденту на кордоні Одещини. Фото: скриншот 

Деталі подорожі

Охоронці державного кордону Подільського загону зупинили мікроавтобус Mercedes на околиці міста Кодима, що у Подільському районі. В бусику перебувало десятеро чоловіків призовного віку.

Затримані порушники на Одещині
Прикордонники затримали порушників. Фото: ДПСУ

З'ясувалося, що двоє із затриманих, водій та його спільник, були поплічниками організатора незаконного переправлення. Вони намагалися незаконно перевезти вісьмох пасажирів до Придністровського регіону Молдови. Пасажири — чоловіки з Київської та Одеської областей — скористалися послугами з переправлення через кордон, які знайшли в одному з інтернет-месенджерів. За допомогу у незаконному перетині кордону ділки вимагали від 4 до 11 тисяч доларів.

Що загрожує

Оскільки в діях водія та його спільника вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), щодо них направлено повідомлення до Національної поліції. 

Щодо їхніх "клієнтів" складені протоколи про адміністративні правопорушення за частиною 2 статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України), і справи скеровано до суду. Їм загрожує адміністративний арешт або штраф на суму до 14 тисяч гривень.

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