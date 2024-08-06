В Одесской области пограничники остановили бус с уклонистами: детали

В Одесской области остановили бус с уклонистами. Фото: ГПСУ

В Одесской области пограничники задержали мужчин, которые помогали организовать незаконную переправку призывников, и почти целую роту пассажиров. Призывники прятались в бусе, а за желаемое путешествие каждый из них заплатил до 11 тысяч долларов — однако в другую страну никто так и не доехал. Нарушителей границы ждет ответственность за их действия.

Об этом во вторник, 6 августа, сообщили в пресс-службе Южного регионального управления ГПСУ.

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Детали путешествия

Охранники государственной границы Подольского отряда остановили микроавтобус Mercedes на окраине города Кодыма в Подольском районе. В бусике находились десять мужчин призывного возраста.

Пограничники задержали нарушителей. Фото: ГПСУ

Выяснилось, что двое из задержанных, водитель и его сообщник, были приспешниками организатора незаконной переправки. Они пытались незаконно перевезти восьмерых пассажиров в Приднестровский регион Молдовы. Пассажиры — мужчины из Киевской и Одесской областей — воспользовались услугами по переправке через границу, которые нашли в одном из интернет-мессенджеров. За помощь в незаконном пересечении границы дельцы требовали от 4 до 11 тысяч долларов.

Что угрожает

Поскольку в действиях водителя и его сообщника усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), относительно них направлено сообщение в Национальную полицию.

Относительно их "клиентов" составлены протоколы об административных правонарушениях по части 2 статьи 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), и дела направлены в суд. Им грозит административный арест или штраф в размере до 14 тысяч гривен.