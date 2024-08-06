Иностранцы вывозили уклонистов в Молдову в рефрижераторе: что угрожает

Правоохранители остановили грузовик. Фото: Нацполиция

В Одесской области правоохранители задержали двух иностранцев, которые решили вывезти военнообязанных мужчин в Молдову. Всех уклонистов они спрятали в рефрижераторе с мясом, а за такую комфортную поездку с каждого клиента получили значительную сумму денег. Путешественников разоблачили, теперь перевозчикам грозит тюрьма, а пассажирам — штраф.

Об этом во вторник, 6 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Двое граждан Молдовы 39 лет официально занимались перевозкой мясной продукции, однако решили провезти в родную страну украинскую контрабанду — 16 военнообязанных мужчин.

Задержали беглецов в Одесской области. Фото: Нацполиция

Они спрятали их в рефрижераторе с мясом крупного рогатого скота и попытались вывезти через границу в Республику Молдова. За этот "пакетный тур" каждый клиент должен был заплатить от 6000 до 8000 долларов, а еще по 2000 евро за штамп в паспорте для легального въезда в соседнюю страну.

Правоохранители задержали грузовик с "живым товаром" и изъяли документацию и телефоны, по которым велись переговоры. Все почти сейчас являются вещественными доказательствами.

Какое наказание

Мужчинам сообщили о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины — организация незаконной переправки лиц через государственную границу. За это преступление им светит до девяти лет заключения с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 10 млн грн. Сейчас горе-предприниматели ждут судебного разбирательства.