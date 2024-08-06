В Одесской области задержан агент ФСБ: детали деятельности подозреваемого

Задержание агента РФ. Иллюстративное фото: СБУ

В Одесской области разоблачили местного жителя, который добровольно сотрудничал с ФСБ России. Он сливал данные об энергетических объектах, военной технике ВСУ и инфраструктуре Измаильского района, за что теперь ему грозит пожизненное заключение.

Об этом во вторник, 6 августа, сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области.

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Действия подозреваемого

Согласно информации следствия, мужчина активно фиксировал все, что могло заинтересовать его российских кураторов. Он делал фото, видео и пометки на электронных картах, чтобы предоставить полную картину расположения украинской техники и зданий ТЦК. Кроме того, его инициативность проявилась в предложениях поджигать военную технику и инфраструктуру железной дороги.

Задержание и обыски

Задержали этого "патриота" во время выполнения очередного задания. В ходе обыска у него изъяли мобильные телефоны, наполненные доказательствами его сотрудничества с врагом.

Переписка с русским куратором. Фото: СБУ

Отправлял видео с объектами в Одесской области. Фото: СБУ

Поддерживал связь с ФСБ. Фото: СБУ

Готовил поджоги построек ТЦК. Фото: СБУ 1/4 ​ 4

Что грозит

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). За это преступление жителю Одесчины грозит пожизненное заключение. По решению суда его взяли под стражу без возможности внесения залога.