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Поджоги по заказу РФ — на Одесчине разоблачили диверсантов

2 августа 2024 13:47
Верзилова Єлизавета - редактор
Жители Одесчины входили в диверсионную группу: все фигуранты задержаны
В Одесской области задержали диверсантов. Фото: Нацполиция
Верзилова Єлизавета - редактор

Полиция задержала группу диверсантов, которых завербовала российская спецслужба ФСБ, занимавшихся поджогами объектов Укрзализныци и автомобилей. Четверо жителей Черниговской и Одесской областей пытались сорвать поставки техники и боеприпасов на фронт.

Об этом в пятницу, 2 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали операции

В состав диверсионной группы входило четверо жителей Одесской и Черниговской областей. Они искали "легкие деньги" в Телеграм-каналах, а впоследствии были завербованы российской спецслужбой. Все агенты пытались уничтожить четыре релейных шкафа, за что российские кураторы обещали им финансовое вознаграждение.

Диверсия в Одесской области
Задержали диверсантов в Одесской области. Фото: Нацполица

Кроме этого, двое участников группы подозреваются в поджогах гражданских автомобилей Nissan Primera и Nissan Sunny на территории Одесчины. Российские "работодатели" обещали за такие действия щедрое вознаграждение. Один из сожженных автомобилей использовался военнослужащим ВСУ, а другой автомобиль долгое время стоял на парковке, поскольку его владелец скончался.

Сожженный автомобиль на заказ РФ
Диверсанты курили авто по заказу ФСБ. Фото: Нацполиция

Чтобы получить деньги, злоумышленники нанесли на автомобили белый крест, выдавая их за военный транспорт, и послали фото российским заказчикам преступлений. После согласования они подожгли автомобили и зафиксировали свои действия на видео в качестве подтверждения.

Что угрожает

Полиция Одесской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и готовит материалы для уведомления двух фигурантов о подозрении. Участникам преступной группы грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Деятельность агентов РФ в Одесской области

Мы писали, что ранее в Одесской области разоблачили агента ФСБ, занимавшегося разведывательно-подрывной деятельностью. Злоумышленник выполнял задачи своих кураторов по двум направлениям: корректировка огня и поджоги релейных шкафов Укрзализныци, за что теперь остальную жизнь может провести за решеткой.

Также мы сообщали, что двух иностранцев, которые сдавали врагу позиции украинского ПВО в Одессе и мечтали о "взятии" города россиянами, приговорили к лишению свободы. Предатели долгое время присылали важную информацию оккупантам, а те кормили их обещаниями о должностях в оккупационных властях.

Одесса Укрзализныця полиция авто пророссийская группировка Одесская область Черниговская область ФСБ поджог диверсия Новости Одессы преступление

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