Жителі Одещини входили до диверсійної групи: усіх фігурантів затримано

На Одещині затримали диверсантів. Фото: Нацполіція

Поліція затримала групу диверсантів, яких завербувала російська спецслужба ФСБ, які займалися підпалами об'єктів Укрзалізниці та автомобілів. Четверо мешканців Чернігівської та Одеської областей намаглись зірвати постачання техніки та боєприпасів на фронт.

Про це у п'ятницю, 2 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі операції

До складу диверсійної групи входило четверо мешканців Одеської та Чернігівської областей. Вони шукали "легких грошей" в Телеграм-каналах, а згодом були завербовані російською спецслужбою. Усі агенти намагалися знищити чотири релейні шафи, за що російські куратори обіцяли їм фінансову винагороду.

Затримали диверсантів на Одещині. Фото: Нацполіця

Крім цього, двох учасників групи підозрюють у підпалах цивільних автомобілів Nissan Primera та Nissan Sunny на території Одещини. Російські "роботодавці" обіцяли за такі дії щедру винагороду. Один зі спалених автомобілів використовувався військовослужбовцем ЗСУ, а інше авто тривалий час стояло на парковці, оскільки його власник помер.

Диверсанти палили авто на замовлення ФСБ. Фото: Нацполіція

Щоб отримати гроші, зловмисники нанесли на автівки білий хрест, видаючи їх за військовий транспорт, та надіслали фото російським замовникам злочинів. Після погодження, вони підпалили автомобілі та зафіксували свої дії на відео як підтвердження.

Що загрожує

Поліція Одеської області відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна) і готує матеріали для повідомлення двом фігурантам про підозру. Учасникам злочинної групи загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Діяльність агентів РФ на Одещині

Ми писали, що раніше на Одещині викрили агента ФСБ, який займався розвідувально-підривною діяльністю. Зловмисник виконував завдання своїх кураторів за двома напрямами: коригування вогню та підпали релейних шаф Укрзалізниці, за що тепер решту життя може провести за ґратами.

Також ми повідомляли, що двох іноземців, які здавали ворогу позиції української ППО в Одесі та мріяли про "взяття" міста росіянами, засудили до позбавлення волі. Зрадники протягом тривалого часу надсилали важливу інформацію окупантам, а ті годували їх обіцянками про посади в окупаційній владі.