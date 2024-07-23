Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Наводив ворожий вогонь на Одесу — накрили чергового агента РФ arrow

Наводив ворожий вогонь на Одесу — накрили чергового агента РФ

23 липня 2024 11:23
Верзілова Єлизавета - редактор
Житель Одещини працював на ФСБ: що загрожує
На Одещині затримали ворожого агента. Фото: СБУ
Верзілова Єлизавета - редактор

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який займався розвідувально-підривною діяльністю в Одеській області. Зловмисник виконував завдання своїх кураторів по двох напрямках: коригування вогню та підпали релейних шаф Укрзалізниці, за що тепер йому загрожує довічне ув'язнення. 

Про це повідомили у пресслужбі Служби Безпеки України.  

Читайте також:

Атаки та диверсії

39-річного місцевого жителя, який тривалий час жив у Росії, завербувала ФСБ.  Після цього він повернувся до України, аби займатися підривною діяльністю. Зрадник відслідковував позиції Сил оборони та наводив по них ракетні удари, зокрема, з використанням дронів. Його особливою пристрастю були системи ППО, які захищають Одесу від атак. 

Боєприпаси вилучили у ворожого агента на Одещині
Правоохоронці вилучили боєприпасию Фото: СБУ

Крім того, він знищував релейні шафи Укрзалізниці, підпалюючи семафори на важливих ділянках залізничного сполучення. Саме після першого підпалу такого об'єкта СБУ затримала його "по гарячих слідах". Під час обшуків у його помешканні знайшли дві бойові гранати Ф-1 та мобільний телефон із доказами злочинів.

Що загрожує

На підставі зібраних доказів агенту ФСБ повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання та зберігання боєприпасів). 

Зараз зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув'язнення. 

Випадки співпраці з ворогом 

Ми писали, що на Миколаївщині Служба безпеки України затримала інформаторку ФСБ, яка сприяла ворожим артилерійським ударам по Очакову та його морській акваторії. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми. 

Також раніше в Одесі було викрито двох військових та їхню спільницю, які працювали на ФСБ. Вони зливали окупантам інформацію про розташування техніки та військових об'єктів у місті, за що тепер можуть бути засуджені на довічне ув'язнення.

СБУ Одеса війна Укрзалізниця в'язниця Одеська область ФСБ підпал держзрада диверсія Колаборант Кримінал Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

9 липня 2024

14:53 Завтра Україну накриють дощі з грозами — народний синоптик Діденко попередила про погіршення погоди

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу