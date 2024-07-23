Житель Одещини працював на ФСБ: що загрожує

На Одещині затримали ворожого агента. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який займався розвідувально-підривною діяльністю в Одеській області. Зловмисник виконував завдання своїх кураторів по двох напрямках: коригування вогню та підпали релейних шаф Укрзалізниці, за що тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі Служби Безпеки України.

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Атаки та диверсії

39-річного місцевого жителя, який тривалий час жив у Росії, завербувала ФСБ. Після цього він повернувся до України, аби займатися підривною діяльністю. Зрадник відслідковував позиції Сил оборони та наводив по них ракетні удари, зокрема, з використанням дронів. Його особливою пристрастю були системи ППО, які захищають Одесу від атак.

Правоохоронці вилучили боєприпасию Фото: СБУ

Крім того, він знищував релейні шафи Укрзалізниці, підпалюючи семафори на важливих ділянках залізничного сполучення. Саме після першого підпалу такого об'єкта СБУ затримала його "по гарячих слідах". Під час обшуків у його помешканні знайшли дві бойові гранати Ф-1 та мобільний телефон із доказами злочинів.

Що загрожує

На підставі зібраних доказів агенту ФСБ повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання та зберігання боєприпасів).

Зараз зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув'язнення.

Випадки співпраці з ворогом

Ми писали, що на Миколаївщині Служба безпеки України затримала інформаторку ФСБ, яка сприяла ворожим артилерійським ударам по Очакову та його морській акваторії. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Також раніше в Одесі було викрито двох військових та їхню спільницю, які працювали на ФСБ. Вони зливали окупантам інформацію про розташування техніки та військових об'єктів у місті, за що тепер можуть бути засуджені на довічне ув'язнення.