Житель Одесчины работал на ФСБ: что угрожает

Наводил вражеский огонь в Одессу — накрыли очередного агента РФ
Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, занимавшегося разведывательно-подрывной деятельностью в Одесской области. Злоумышленник выполнял задачи своих кураторов по двум направлениям: корректировка огня и поджоги релейных шкафов Укрзализныци, за что теперь ему грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы Безопасности Украины.
Атаки и диверсии
39-летнего местного жителя, длительное время проживавшего в России, завербовала ФСБ. После этого он вернулся в Украину, чтобы заниматься подрывной деятельностью. Предатель отслеживал позиции Сил обороны и наводил по ним ракетные удары, в частности, с использованием дронов. Его особой страстью были системы ПВО, защищающие Одессу от атак.
Кроме того, он уничтожал релейные шкафы Укрзализныци, поджигая семафоры на важных участках железнодорожного сообщения. Именно после первого поджога такого объекта СБУ задержала его "по горячим следам". Во время обысков в его доме обнаружили две боевые гранаты Ф-1 и мобильный телефон с поличным.
Что угрожает
На основании собранных доказательств агенту ФСБ сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).
В настоящее время злоумышленник находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение.
Случаи сотрудничества с врагом
Мы писали, что в Николаевской области Служба безопасности Украины задержала информаторку ФСБ, которая способствовала вражеским артиллерийским ударам по Очакову и его морской акватории. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.
Также ранее в Одессе были разоблачены двое военных и их сообщница, работавшие на ФСБ. Они сливали оккупантам информацию о расположении техники и военных объектов в городе, за что теперь могут быть осуждены на пожизненное заключение.
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