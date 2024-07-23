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Наводил вражеский огонь в Одессу — накрыли очередного агента РФ

23 июля 2024 11:23
Верзилова Єлизавета - редактор
Житель Одесчины работал на ФСБ: что угрожает
В Одесской области задержали вражеского агента. Фото: СБУ
Верзилова Єлизавета - редактор

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, занимавшегося разведывательно-подрывной деятельностью в Одесской области. Злоумышленник выполнял задачи своих кураторов по двум направлениям: корректировка огня и поджоги релейных шкафов Укрзализныци, за что теперь ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы Безопасности Украины.

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Атаки и диверсии

39-летнего местного жителя, длительное время проживавшего в России, завербовала ФСБ. После этого он вернулся в Украину, чтобы заниматься подрывной деятельностью. Предатель отслеживал позиции Сил обороны и наводил по ним ракетные удары, в частности, с использованием дронов. Его особой страстью были системы ПВО, защищающие Одессу от атак.

Боеприпасы изъяли у вражеского агента в Одесской области
Правоохранители изъяли боеприпасию Фото: СБУ

Кроме того, он уничтожал релейные шкафы Укрзализныци, поджигая семафоры на важных участках железнодорожного сообщения. Именно после первого поджога такого объекта СБУ задержала его "по горячим следам". Во время обысков в его доме обнаружили две боевые гранаты Ф-1 и мобильный телефон с поличным.

Что угрожает

На основании собранных доказательств агенту ФСБ сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение.

Случаи сотрудничества с врагом

Мы писали, что в Николаевской области Служба безопасности Украины задержала информаторку ФСБ, которая способствовала вражеским артиллерийским ударам по Очакову и его морской акватории. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Также ранее в Одессе были разоблачены двое военных и их сообщница, работавшие на ФСБ. Они сливали оккупантам информацию о расположении техники и военных объектов в городе, за что теперь могут быть осуждены на пожизненное заключение.

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