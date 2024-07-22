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Коригувала ракетні удари по Очакову — СБУ затримала інформаторку ФСБ

22 липня 2024 11:23
Верзілова Єлизавета - редактор
Готувала атаки на Очаків - на Миколаївщині викрито агентку ФСБ
На Миколаївщині викрили ворожу агентку. Фото: Миколаївська обласна прокуратура
Верзілова Єлизавета - редактор

На Миколаївщині Служба безпеки України затримала інформаторку ФСБ, яка сприяла ворожим артилерійським ударам по Очакову та його морській акваторії. Зловмисниця входила до мережі інформаторів блогера-зрадника Сергія Лебедєва, відомого як "Лохматий", який працює на російські спецслужби.

Про це повідомили у пресслужбі СБ України.

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Деталі діяльності

Жителька Очакова активно підтримувала прокремлівські погляди. Вона передавала геолокації українських військових через Телеграм-бот блогера-зрадника Лебедєва, а також отримувала інструкції безпосередньо через месенджер. Для виконання своєї "місії" вона обходила місто та його прилеглі території, де приховано фіксувала локації Сил оборони. Потім позначала усе на електронних картах та відправляла їх "Лохматому".

Помічала на картах об'єкти ЗСУ
Листування інформаторки. Фото: СБУ 

СБУ виявила її під час комплексних заходів, спрямованих на убезпечення позицій ЗСУ. Під час обшуку у затриманої вилучено два мобільні телефони та ноутбук, які використовувалися для збору та передачі інформації.

Що загрожує

Зловмисниця наразі перебуває під вартою. Їй пред’явлено підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України, що передбачає до 12 років ув’язнення за несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ.

Випадки співпраці з ворогом

Ми писали, що житель Одещини за грошову винагороду від ворога готував ракетні удари по Одесі. За свої дії залишок життя чоловік може провести за ґратами.

Також раніше в Одесі було викрито двох військових та їхню спільницю, які працювали на ФСБ. Вони зливали окупантам інформацію про розташування техніки та військових об'єктів у місті, за що тепер можуть бути засуджені на довічне ув'язнення.

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