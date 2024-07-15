СБУ викрила агента РФ, який готував ракетні удари по Одесі: деталі

В Одесі затримали ворожого агента. Фото: СБУ

Жителя Одещини завербувала ФСБ через його підтримку політики Кремля. За грошову винагороду зрадник готував ракетні удари по Одесі та видавав важливу військову інформацію ворогу. За свої дії залишок життя чоловік може провести за ґратами.



Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Деталі діяльності

55-річний мешканець прибережного селища в Одеському районі публікував прокремлівські коментарі на російських Телеграм-каналах. Через це чоловік потрапив "до уваги" ФСБ та був завербований до цієї спецслужби. За виконанні завдання росіяни платили агенту грошову винагороду.

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За запитом своїх російських кураторів він збирав координати для ракетно-дронових ударів по Одесі. Чоловік фотографував позиції українських систем ППО, об'їжджаючи місто на власному авто. Отриману інформацію передавав через анонімний чат у месенджері. Окрім цього, він також зливав окупантам інформацію про місця розташування пунктів дислокації окремих підрозділів військових частин ЗСУ та військових навчальних закладів в Одесі.

Що загрожує

Йому оголошено підозру в державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. За ці дії йому загрожує довічне ув'язнення.

Випадки співпраці з ворогом на Одещині

Ми писали, що в Одесі було викрито двох військових та їхню спільницю, які працювали на ФСБ. Вони зливали окупантам інформацію про розташування техніки та військових об'єктів у місті, за що тепер можуть бути засуджені на довічне ув'язнення.

Окрім цього, в Одесі викрили одразу сімох блогерів, які зливали дані росіянам та зривали мобілізацію. Вони постили у проросійські Телеграм-канали інформацію про переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ, за що тепер можуть провести за ґратами до восьми років.