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Зливали дані росіянам та зривали мобілізацію — в Одесі викрили сімох блогерів

27 червня 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі викрили сімох блогерів за співпрацю з росіянами: СБУ
В Одесі затримали сімох зловмисників. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі припинили діяльність сімох місцевих жителів, які зливали у проросійські Телеграм-канали інформацію про переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ. Усіх одеситів затримали, вони можуть провести за ґратами до восьми років.

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України в Одеській області

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Деталі діяльності

Подружжя одеситів зливало локації ЗСУ до проросійського Телеграм-каналу із загальною аудиторією понад 200 тис. користувачів. Також вони поширювали координати блокпостів та маршрути переміщення мобільних груп місцевих військкоматів.

Затримали проросійське подружжя в Одесі
СБУ викрили подружжя з Одеси. Фото: СБУ

Також в Одесі затримали адміністратора регіонального Телеграм-каналу із 15-тисячною аудиторією та трьох його спільників. Вони публікували місцезнаходження співробітників ТЦК та СП у спеціалізованих групах і чат-ботах популярних месенджерів. За інформацією СБУ, цей інтернет-ресурс адмініструють представники ФСБ, які таким чином збирають інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони.

Бот для виявлення ТЦК в Одесі
Скриншот листування з ботом. Фото: СБУ

Яке покарання загрожує

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період). Усім з фігурантів загрожує до восьми років позбавлення волі.

Випадки співпраці з ворогом

Ми писали, що жителя Одеси засудили на шість років тюрми за заклики до захоплення його рідного міста та співпрацю з окупантами. Чоловік товаришував із заступником директора Росгвардії Ігорем Ільяшем та впродовж тривалого часу підтримував з ним зв'язок.

Також ми повідомляли, що в суді Одеси винесли вирок російському агенту, що співпрацював з ФСБ. Чоловік коригував ракетно-дронові удари РФ по цивільній інфраструктурі в Одесі та зливав інформацію про позиції військової техніки у місті.

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