Колаборант закликав захопити Одесу - який вирок суду

Одесита засудили за співпрацю з росіянами. Фото: СБУ

Одесита засудили на шість років позбавлення волі за заклики до захоплення його рідного міста та співпрацю з окупантами. Чоловік товаришував із заступником директора Росгвардії Ігорем Ільяшем та впродовж тривалого часу підтримував з ним зв'язок.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Деталі діяльності

Засуджений з юних років дружив з Ільяшем, адже вони разом проживали в Одесі. Під час телефонних розмов фігурант "зливав" російському генералу актуальну інформацію про наслідки ворожих ударів у місті. Окрім того, він не раз закликав захопити не тільки Одесу, але і всю Україну.

Спецслужбовці викрили російського агента. Тепер одесит буде відбувати покарання у тюрмі шість років.

Випадки співпраці з ворогом

Ми писали, що в суді Одеси винесли вирок російському агенту, що співпрацював з ФСБ. Чоловік коригував ракетно-дронові удари РФ по цивільній інфраструктурі в Одесі та зливав інформацію про позиції військової техніки у місті.

Також співробітники Служби безпеки України викрили агентурну групу ФСБ РФ, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на Одещині. Зловмисники зливали ворогу координати об'єктів залізничної інфраструктури, удари по яких мали частково зупинити рух потягів у регіоні.

Додамо, що правоохоронці викрили в Одесі чоловіка, який коригував ракетні удари країни-агресорки. Зловмисник фільмував наслідки атак на місто та оперативно надсилав усю інформацію окупантам, за що йому загрожує довічне ув'язнення.