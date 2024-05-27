Готували атаки на інфраструктуру Одещини — СБУ затримала "антимайданівців"

В Одесі затримали ворожих агентів. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили агентурну групу ФСБ РФ, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на Одещині. Зловмисники зливали ворогу координати об'єктів залізничної інфраструктури, удари по яких мали частково зупинити рух потягів у регіоні.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБ в Одеській області.

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Організація схеми

"Очільником" агентурної групи був одесит, інструктор з рукопашного та ножового бою, один із активістів міського "Антимайдану". Він особисто перебував на зв’язку із представниками російської спецслужби. До протиправної діяльності він залучив свого близького родича.



Затримано обох спільників. Фото: СБУ

Фігуранти мали фотографувати і надсилати координати об'єктів залізничної інфраструктури Одещини. Окупанти планували використати цю інформацію для знищення цих локацій, що мало унеможливити рух частиною колій. Крім того, ФСБ залучила цих фігурантів до інформаційно-підривної діяльності проти нашої держави.

Листування фігурантів з окупантами. Фото: СБУ

"Очільник" агентурної групи особисто адміністрував групу прихильників так званої "Новоросії" у одній із соцмереж. Там він організував збір коштів для бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР". Фігурант створював та поширював у мережі Інтернет матеріали, що закликали до захоплення влади та зміни меж території України. Серед іншого, він робив це через ресурс novorus.info — так зване "Центральне информагентство Новороссии".

Що загрожує

СБУ поетапно задокументувала розвідувально-підривну діяльність ворожих агентів і затримала їх. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили очільнику мережі про підозру за двома статтями Кримінального Кодексу України:

ч. 2 ст. 110 ККУ — Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

ч. 1 ст. 258-3 ККУ — Створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній.

Максимальне покарання — до 15 років позбавлення волі.

Його родичу підозра оголошена за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Випадки співпраці з ворогом на Одещині

Ми писали, що правоохоронці викрили в Одесі чоловіка, який коригував ракетні удари країни-агресорки. Зловмисник фільмував наслідки атак на місто та оперативно надсилав усю інформацію окупантам, за що йому загрожує довічне ув'язнення.

Також ми повідомляли, що на Одещині співробітник ДТЕК зливав окупантам результати обстрілів енергетичних об’єктів. Наразі чоловік перебуває під слідством, з компанії його звільнили.