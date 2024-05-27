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Готовили атаки на инфраструктуру Одесской области — СБУ задержала "антимайдановцев"

27 мая 2024 16:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Готовили атаки на инфраструктуру Одесской области — СБУ задержала "антимайдановцев"
В Одессе задержаны вражеские агенты. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агентурную группу ФСБ РФ, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью в Одесской области. Злоумышленники сливали врагу координаты объектов железнодорожной инфраструктуры, удары по которым должны частично остановить движение поездов в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБ в Одесской области.

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"Главой" агентурной группы был одессит, инструктор по рукопашному и ножевому бою, один из активистов городского "Антимайдана". Он лично был на связи с представителями российской спецслужбы. К противоправной деятельности он привлек своего близкого родственника.

Задержали "антимайдановцев" в Одесской области
Задержаны оба сообщника. Фото: СБУ

Фигуранты должны были фотографировать и отправлять координаты объектов железнодорожной инфраструктуры Одесской области. Оккупанты планировали использовать эту информацию для уничтожения этих локаций, что должно было сделать невозможным движение частью путей. Кроме того, ФСБ привлекла этих фигурантов к информационно-взрывной деятельности против нашего государства.

"Антимайдановцы" сливали врагу информацию
Переписка фигурантов с оккупантами. Фото: СБУ

"Председатель" агентурной группы лично администрировал группу поклонников так называемой "Новороссии" в одной из соцсетей. Там он организовал сбор средств для боевиков террористических организаций "Л/ДНР". Фигурант создавал и распространял в сети Интернет материалы, призывающие к захвату власти и изменению границ территории Украины. Среди прочего, он делал это через ресурс novorus.info — так называемое "Центральное информагентство Новороссии".

Что угрожает

СБУ поэтапно задокументировала разведывательно-взрывную деятельность вражеских агентов и задержала их. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили главе сети о подозрении по двум статьям Уголовного Кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 110 УКУ — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • ч. 1 ст. 258-3 УК — Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней.

Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

Его родственнику подозрение объявлено по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Случаи сотрудничества с врагом в Одесской области

Мы писали, что правоохранители разоблачили в Одессе мужчину, который корректировал ракетные удары страны-агрессора. Злоумышленник снимал последствия атак на город и оперативно отправлял всю информацию оккупантам, за что ему грозит пожизненное заключение.

Также мы сообщали, что в Одесской области сотрудник ДТЭК сливал оккупантам результаты обстрелов энергетических объектов. В настоящее время мужчина находится под следствием, из компании его уволили.

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