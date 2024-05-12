Обстріл електростанції. Фото ілюстративне: Sergey Bobok/AFP

На Одещині співробітник ДТЕК зливав окупантам результати обстрілів енергетичних об’єктів. Наразі чоловік перебуає під слідством, з компанії його звільнили.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік виправдовував збройну агресію Росії. Окрім цього, він розголошував дані про результати обстрілів підстанцій, їх ремонтні роботи, а також деталі структури об'єднаної енергетичної системи України та ступінь її ушкодження. Зараз підозрюваний перебуває під слідством, а рішенням суду обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Реакція ДТЕК

У компанії ДТЕК відреагували на інцидент та заявили, що підозрюваний обіймав посаду начальника відділу з управління проєктами. За їхньою інформацією чоловіка одразу звільнили.

"Компанія не є частиною та стороною розслідування, і не несе відповідальності за дії та вчинки цієї людини. ДТЕК Одеські електромережі вдячний українським спецслужбам за вжиті заходи й максимально сприяє слідству для унеможливлення подібних випадків в майбутньому", — зазначили у пресслужбі.

Інші випадки співпраці з ворогом

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали місцеву мешканку, яку підозрюють у колабораційній діяльності. Жінка у соцмережах вихваляла солдатів Росії та виправдовувала їхню збройну агресію проти України.

Також ми повідомляли, що СБУ затримали жителя Миколаєва, який "зливав" ворогу інформацію про розташування військових об'єктів ЗСУ. Усі ці дані окупанти могли використовувати під час масованих повітряних атак, запускаючи дрони та ракети за наводками колаборанта.

Окрім цього, прокурори Миколаївської області затримали місцевого чоловіка, який налагодив роботу цілої групи прихильників комуністичного руху в Україні. Окрім цього, чоловік поширював антиукраїнський контент, в якому дискредитував державну владу та підтримував РФ.