Помічав на карті розташування медзакладів — у Миколаєві викрили колаборанта

У Миколаєві затримали зрадника. Фото: Миколаївська обласна прокуратура.

Спецслужбовці затримали жителя Миколаєва, який "зливав" ворогу інформацію про розташування військових об'єктів ЗСУ. Усі ці дані окупанти могли використовувати під час масованих повітряних атак, запускаючи дрони та ракети за наводками колаборанта.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

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Подробиці діяльності

47-річний житель Миколаєва спілкувався із росіянином у соцмережі та надавав ворогу інформацію щодо місць дислокації підрозділів ЗСУ на території Миколаєва та області.

В зоні особливої уваги росіянина були точні координати військових частин, блокпостів та пунктів охорони мостів в обласному центрі, а також розташування медичних закладів, де надається допомога українським захисникам. Усі ці місця колаборант позначав на гугл-картах та насилав у месенджер.

Яке покарання загрожує

Мешканцю Миколаєва оголосили про підозру у поширенні інформації про ЗСУ громадянам держави-агресорки (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Наразі обвинувальний акт скерували до суду, а чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Випадки співпраці з ворогом

Нагадаємо, що житель Миколаївської області збирав інформацію про розташування особового складу та військової техніки ЗСУ, зокрема HIMARS. Усі дані він передавав агентам розвідки РФ, які використовували їх під час планування ракетних ударів.



Ми раніше повідомляли, що прихильник "руського миру" працював на представників спецслужб Росії та передавав їм дані про ЗСУ. Зокрема, він розвідував розташування сил протиповітряної оборони на території Одеси, за що йому вже оголосили про підозру у державній зраді.

Також ми писали, що спецслужбовці затримали чоловіка, який народився в Одеській області, проте ще до початку повномасштабного вторгнення переїхав до Росії. За час війни він брав участь у багатьох кривавих боях проти України, за що суд призначив зраднику 15 років тюрми.