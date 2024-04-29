Помечал на карте расположение медучреждений — в Николаеве разоблачили коллаборанта

В Николаеве задержан предатель. Фото: Николаевская областная прокуратура.

Спецслужащие задержали жителя Николаева, который "сливал" врагу информацию о расположении военных объектов ВСУ. Все эти данные оккупанты могли использовать во время массированных воздушных атак, запуская дроны и ракеты по наводкам коллаборанта.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

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Подробности деятельности

47-летний житель Николаева общался с россиянином в соцсети и предоставлял врагу информацию о местах дислокации подразделений ВСУ на территории Николаева и области.

В зоне особого внимания россиянина были точные координаты воинских частей, блокпостов и пунктов охраны мостов в областном центре, а также расположение медицинских учреждений, где оказывается помощь украинским защитникам. Все эти места коллаборант отмечал на гугл-картах и отправлял в мессенджер.

Какое наказание грозит

Жителю Николаева объявили о подозрении в распространении информации об ВСУ гражданам государства-агрессорки (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). В настоящее время обвинительный акт направили в суд, а мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Случаи сотрудничества с врагом

Напомним, что житель Николаевской области собирал информацию о расположении личного состава и военной техники ВСУ, в том числе HIMARS. Все данные он передавал агентам разведки РФ, которые использовали их при планировании ракетных ударов.



Мы ранее сообщали, что поклонник "русского мира" работал на представителей спецслужб России и передавал им данные об ВСУ. В частности, он разведывал расположение сил противовоздушной обороны на территории Одессы, за что ему уже объявили о подозрении в государственной измене.

Также мы писали, что спецслужбы задержали родившегося в Одесской области мужчину, однако еще до начала полномасштабного вторжения переехал в Россию. За время войны он участвовал во многих кровавых боях против Украины, за что суд назначил предателю 15 лет тюрьмы.