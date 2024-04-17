Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Уродженець Одеської області воював проти України — суд виніс покарання arrow

Уродженець Одеської області воював проти України — суд виніс покарання

17 квітня 2024 15:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Уродженець Одеської області воював проти України — суд виніс покарання
Уродженець Одещини воює на боці окупантів. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Чоловік народився в Одеській області, проте ще до початку повномасштабного вторгнення переїхав до Росії, підтримуючи кремлівський режим. За час війни він брав участь у багатьох кривавих боях проти України, за що суд призначив зраднику 15 років тюрми.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБ України в Одеській області

Читайте також:

Подробиці діяльності

Чоловік у 2019 року переїхав з Одеси до Росії, а після початку повномасштабної війни добровольно вступив у спецзагін швидкого реагування "Ахмат", що входить до складу окупаційних угруповань РФ. Там його призначили на посаду "стрільця мотострілкового відділення".

Зрадник брав участь у захопленні та утриманні адмінбудівель державних та правоохоронних органів в м. Попасна Луганської області, а також у неодноразових штурмах населених пунктів Харківщини.

Вирок суду

На підставі матеріалів СБУ суд визнав зловмисника винним у держзраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Чоловіку призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Випадки державної зради на Одещині

Раніше ми писали, що житель Одеської області працював на агента ворожої розвідки та поширював дані про ЗСУ. Чоловіка викрили, наразі він засуджений до ув'язнення.

Також ми повідомляли, що фахівці СБУ викрили жителя Одеси, який співпрацював із ворогом. Так, він брав участь у ракетних атаках по військових частинах та енергооб'єктах України, за що йому загрожує довічний строк у в'язниці.

Одеса
російські війська
Одеська область
держзрада
Кримінал
Новини Одеси
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість