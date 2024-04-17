Уродженець Одеської області воював проти України — суд виніс покарання

Уродженець Одещини воює на боці окупантів. Фото: СБУ

Чоловік народився в Одеській області, проте ще до початку повномасштабного вторгнення переїхав до Росії, підтримуючи кремлівський режим. За час війни він брав участь у багатьох кривавих боях проти України, за що суд призначив зраднику 15 років тюрми.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБ України в Одеській області.

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Подробиці діяльності

Чоловік у 2019 року переїхав з Одеси до Росії, а після початку повномасштабної війни добровольно вступив у спецзагін швидкого реагування "Ахмат", що входить до складу окупаційних угруповань РФ. Там його призначили на посаду "стрільця мотострілкового відділення".

Зрадник брав участь у захопленні та утриманні адмінбудівель державних та правоохоронних органів в м. Попасна Луганської області, а також у неодноразових штурмах населених пунктів Харківщини.

Вирок суду

На підставі матеріалів СБУ суд визнав зловмисника винним у держзраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Чоловіку призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Випадки державної зради на Одещині

Раніше ми писали, що житель Одеської області працював на агента ворожої розвідки та поширював дані про ЗСУ. Чоловіка викрили, наразі він засуджений до ув'язнення.

Також ми повідомляли, що фахівці СБУ викрили жителя Одеси, який співпрацював із ворогом. Так, він брав участь у ракетних атаках по військових частинах та енергооб'єктах України, за що йому загрожує довічний строк у в'язниці.